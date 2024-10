Renumita actriță Anouk Grinberg cere schimbări în industria cinematografică după acuzațiile de abuz sexual la adresa lui Depardieu

Renumita actriță franceză Anouk Grinberg spune că procesul care vizează acuzații de agresiune sexuală împotriva colegului său Gérard Depardieu reflectă calea lentă spre conștientizarea abuzurilor sexuale în Franța, în special în industria cinematografică, după ani de tăcere, transmite The Independent.

Grinberg, în vârstă de 61 de ani, care a jucat în aproximativ 30 de filme, a vorbit luni la ceea ce ar fi trebuit să fie începutul procesului lui Depardieu, dar care a fost amânat până în martie din cauza îngrijorărilor legate de sănătatea actorului în vârstă de 75 de ani.

Ea îl cunoaște pe Depardieu de peste trei decenii, apărând alături de acesta într-un film din 1991 și în filmul „Les volets verts”. Procesul se axează pe presupusa agresiune sexuală a două femei, un designer de producție și un asistent al regizorului, pe platoul de filmare al acestui din urmă film în 2021.

Depardieu a negat orice infracțiune.

În ultimele luni, Grinberg a decis să vorbească despre nevoia de schimbare, alăturându-se altor actori francezi care au decis să pună în lumină dedesubturile respingătoare ale industriei din țară.

„Timp de mai mulți ani, am asistat la acest lucru ... fără nicio reacție, ca toată lumea”, a declarat ea pentru Associated Press. „Pentru că am fost copleșită de violență și, de asemenea, pentru că la momentul respectiv, nu ne-am gândit la ea ca la o violență”.

Cu toate acestea, cu mișcarea #MeToo și mai multe femei care vorbesc, ceva „s-a schimbat” în ultimii ani, a spus ea. „Și am luat măsura acestei violențe”.

Grinberg a mai spus că o cunoaște personal pe actrița Charlotte Arnould, care îl acuză pe Depardieu de două violuri care ar fi fost comise în august 2018 într-un caz separat. Depardieu a fost acuzat în 2020 de viol și agresiune sexuală în acel caz, dar un magistrat nu a decis încă dacă îl va trimite la proces.

„Ceea ce este complicat în cazurile de violență sexuală este că, de cele mai multe ori, femeile nu iau acțiune, nu se apără. Și nu pentru că consimt, ci pentru că sunt pur și simplu pietrificate. Ceva moare în ele, paralizate de teroare, de dezgust”, a declarat Grinberg.

„Aici trebuie să educăm societatea, precum și sistemul de justiție”, a adăugat ea.

Grinberg a descris cu detalii grafice comentariile obscene ale lui Depardieu, despre care ea a spus că a continuat să le facă pe platoul de filmare al filmului „Les volets verts”.

„Societatea în ansamblul său a fost într-adevăr o mare complice la aceste acțiuni, la aceste excese, la aceste devieri”, a declarat Grinberg. „Am fost martoră, pe platourile de filmare, la tăcerea sau rânjetele privind această violență verbală”.

Ea a spus că mulți din lumea cinematografiei au rămas tăcuți pentru că le era teamă că nu vor mai putea lucra dacă vor vorbi împotriva oamenilor puternici din industrie.

Procesul lui Depardieu arată că vremurile s-au schimbat, mai ales că presupusele victime nu au avut roluri importante. „Micile mâini” care lucrează în industria cinematografică ”vorbesc și spun că este de ajuns. Destul este cu adevărat destul”, a declarat Grinberg.

Anterior în cursul acestui an, actrița franceză Judith Godrèche a făcut apel la industria cinematografică din Franța să „înfrunte adevărul” cu privire la violența sexuală și abuzul fizic, în timpul ceremoniei de decernare a premiilor Cesar, versiunea franceză a Oscarurilor.

„Putem decide ca bărbații acuzați de viol să nu mai conducă cinematografia (franceză)”, a spus Godrèche.

Anul trecut, una dintre actrițele de top ale Franței, Adèle Haenel, a anunțat că renunță la industria cinematografică franceză pe care a denunțat-o pentru „complacerea față de agresorii sexuali”.

Haenel, protagonistă a filmului „Portrait of a Lady on Fire” (Portretul unei doamne în flăcări), inclus 2019 la Cannes, a publicat o scrisoare deschisă în revista Telerama, în care a afirmat că festivalul și alți piloni ai industriei cinematografice franceze sunt „gata să facă orice pentru a-și apăra șefii violatori”.

Editor : A.C.