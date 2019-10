Top box office. Filmul controversat care ocupă primul loc pentru a doua săptămână la rând

Superproducţia "Joker", a studiourilor Warner Bros, a continuat să ocupe, pentru a doua săptămână consecutiv, primul loc în clasamentul încasărilor în SUA şi Canada, transmite luni AFP.



Acest film despre originea unui personaj antagonic emblematic din universul DC Comics, rivalul de moarte al lui Batman în Gotham City, a obţinut 55 de milioane de dolari în cel de-al doilea weekend de la lansare. Săptămâna trecută acest film era instalat confortabil pe primul loc în box-office cu încasări de 93,5 milioane de dolari, potrivit Agerpres.



Pelicula, regizată de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix în rolul principal, a fost distinsă cu cel mai important premiu la ediţia de anul acesta a Festivalului de Film de la Veneţia. Filmul nu a fost ocolit nici de controverse, chiar înainte de lansarea pe marile ecrane, anumite voci exprimând temeri că filmul ar putea incita la violenţă având în vedere empatia cu care Todd Phillips îşi tratează eroul.

În pofida acestor polemici, pelicula a fost foarte bine primită de public, adunând suma de 192,7 milioane de dolari în cele 10 zile de la lansare.

Animaţia "The Adams Family" a avut un start bun, instalându-se pe locul doi în topul încasărilor, cu 30,2 milioane de dolari, cu două săptămâni înainte de Halloween. Vocile personajelor principale, Gomez şi Morticia Adams, sunt interpretate de Oscar Isaac şi Charlize Theron.



Vieţile membrilor acestei familii nonconformiste încep să fie serios afectate odată ce sunt puşi faţă în faţă cu gazda unui reality-show în timp ce pregătesc o mare reuniune de familie, pentru a sărbători un eveniment major, în stilul caracteristic clanului Adams.

Pe poziţia a treia, cu încasări de 20,5 milioane de dolari, s-a plasat "Gemini Man", un film de acţiune cu Will Smith, în regia lui Ang Lee. În acest thriller inovator, Will Smith interpretează rolul lui Henry Brogan, un asasin de elită care devine, la rândul său, ţinta unui agent operativ tânăr, cu abilităţi speciale, care îi permit să fie mereu cu un pas înaintea lui Henry.



Filmul este realizat cu o tehnologie nouă - HFR (High Frame Rate) şi e produs de Jerry Bruckheimer, David Ellison, Dana Goldberg şi Don Granger. Alături de Will Smith în distribuţie îi regăsim pe Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen şi Benedict Wong.

Pe locul patru s-a plasat "Abominable", o coproducţie chino-americană al cărui protagonist este creatura Yeti pe nume Everest. Acest film a obţinut încasări de 6,2 milioane de dolari. În cele trei săptămâni de la lansare pelicula a adunat încasări de 48 de milioane de dolari.



Cu 4,9 milioane de dolari, producţia "Downton Abbey", adaptarea pentru cinematografe a celebrei serii de televiziune care povesteşte peripeţiile familiei aristocratice Crawley, s-a plasat pe locul cinci. În cele patru săptămâni de la lansare, "Downton Abbey" a realizat încasări de 82,7 milioane de dolari.

Ultimele cinci poziţii în topul box-office sunt ocupate de producţiile "Queens" (3,9 milioane de dolari), "Judy" (3,3 milioane de dolari), ''It: Chapter Two'' (3,2 milioane de dolari), "Jexi" (3,1 milioane de dolari) şi, respectiv, "Ad Astra" (1,9 milioane de dolari).

Editor web; Cristina Tudor