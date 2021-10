Trick or treat: de Halloween, Film Now aduce producții cu tensiune și emoții din care „scapă cine poate”

La finalul lunii octombrie, Film Now provoacă cinefilii să urmărească cele mai așteptate producții de Halloween, așadar, a patra săptămână este dedicată unui mix de senzații și genuri care nu pot fi ratate.

Miercuri, 27 octombrie, de la ora 22:00, Film Now prezintă The Grudge/ Blestemul. Producția surprinde povestea unei tinere gospodine care își ucide familia în propria ei casă, alături de povestea unei mame singure și a unui tânăr detectiv care încearcă să investigheze și să rezolve cazul. Mai târziu, ea descoperă că trăiește într-o casă blestemată de o fantomă care îi condamnă la moarte violentă pe toți cei care pătrund în ea. Acum, mama încearcă să scape de spiritele demonice din casa blestemată care îi amenință viața ei și pe a fiului său. Află dacă a reușit să își salveze fiul din acest blestem, doar la Film Now!

Vineri, 29 octombrie, de la ora 22:15, Film Now îți pregătește un roller coaster de emoții și tensiuni cu Pet Sematary/ Cimitirul animalelor. Filmul prezintă noile planuri ale Dr. Louis Creed și ale soției sale, Rachel, care decid să se mute din Boston în Maine, împreună cu cei doi copii mici. Cuplul descoperă un cimitir misterios ascuns, adânc, în pădurea din apropierea noii lor case. La scurt timp, pisica lor este ucisă de un camion, iar Louis recurge la îngroparea ei în misteriosul cimitir al animalelor de companie, ceea ce cu siguranță nu este așa cum pare. Descoperă cât de întunecat poate fi întunericul și dacă cei patru vor crea acel „acasă” visat, doar la Film Now.

În ultima duminică, 31 octombrie, de la ora 20:00, Film Now celebrează Halloween cu acțiune de senzație: Fantasy Island/ Insula Fanteziilor. Producția prezintă povestea enigmaticului domn Roarke care face ca visele și fanteziile oaspeților săi să devină realitate într-o izolare relativă, pe o insulă luxoasă. Acel moment anunță declanșarea rapidă a haosului. Fanteziile se transformă în coșmaruri, iar oaspeții sunt nevoiți să rezolve misterul insulei pentru a scăpa în viață. Dacă popcornul e pregătit, petrece seara de Halloween la Film Now și urmărește cum vor înfrunta aceste victime ale fanteziilor provocările insulei.

Producțiile de acțiune ale lunii octombrie, dar și multe alte filme îndrăgite de public și premiate de juriile unor festivaluri de renume, sunt disponibile abonaților Digi TV care au pachetul Digital și aleg să își „amenajeze” acasă propriul cinematograf, activând extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și în platforma Digi Online.