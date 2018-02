Un film erotic a debutat pe primul loc în box office

Filmul „Cincizeci de umbre descătuşate/ Fifty Shades Freed”, regizat de James Foley, al treilea lungmetraj şi ultimul din seria erotică, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend, cu încasări de 38,8 milioane de dolari, potrivit site-ului boxofficemojo.com.

FOTO; IMDB

„Fifty Shades Freed” îi are în distribuţie pe Jamie Dornan şi Dakota Johnson, iar scenariul este semnat de Niall Leonard. La nivel internaţional, pelicula a generat încasări de 98,1 milioane de dolari, potrivit News.ro.

Filmul „Peter Iepuraşul/ Peter Rabbit”, regizat de Will Gluck, cu James Corden, Sia, Fayssal Bazzi, Domhnall Gleeson, Colin Moody şi Sam Neill în distribuţie, a debutat pe cel de-al doilea loc în clasament, cu încasări de 25 de milioane de dolari. Lungmetrajul este adaptarea pentru marele ecran a clasicei poveşti semnate de Beatrix Potter, despre un iepuraş rebel care încearcă să se strecoare în grădina de legume a unui fermier, potrivit cinemagia.ro.

Drama istorică „The 15:17 to Paris”, regizată de Clint Eastwood, a debutat pec el de-al treilea loc în box office-ul din America de Nord, cu încasări de 12,6 milioane de dolari. Filmul prezintă cazul celor trei militari americani care au contracarat un atac terorist într-un tren ce se îndrepta spre Paris, în 2015. Cei trei americani îşi joacă propriile roluri.

Filmul „Jumanji: Aventură în jungă/ Jumanji: Welcome to the Jungle”, regizat de Jake Kasdan, cu Dwayne Johnson în rol principal, a coborât trei poziţii în clasament, ajungând pe locul al patrulea, după cel de-al optulea weekend de la lansare, în care a generat încasări de 9,8 milioane de dolari.

Musicalul „The Greatest Showman”, cu Hugh Jackman în rol principal, a pierdut o poziţie în clasament, ajungând pe locul al cincilea, în cel de-al optulea weekend de la premieră, în care a generat încasări de 6,4 milioane de dolari.

Thrillerul „Maze Runner: The Death Cure”, regizat de Wes Ball, a coborât de pe locul al doilea pe locul al şaselea în clasament. Filmul a generat încasări de 6 milioane de dolari, în cel de-al treilea weekend de la debut.

Filmul biografic horror „Winchester”, regizat de Michael Spierig şi Peter Spierig, cu Helen Mirren în rol principal, care a debutat pe cel de-al treilea loc în clasament weekendul trecut, a coborât până pe poziţia a şaptea. De vineri până duminică, filmul a generat încasări de 5 milioane de dolari.

„The Post” al lui Steven Spielberg, cu Tom Hanks şi Meryl Streep în rolurile principale, a coborât trei poziţii în clasament, situându-se pe locul al optulea, după ce a generat în weekend încasări de 3,5 milioane de dolari. Filmul a fost lansat în câteva săli de cinema pe 22 decembrie şi, la nivel global, pe 12 ianuarie.

Pelicula „The Shape of Water”, regizată de Guillermo del Toro, care a primit cele mai multe nominalizări pentru cea de-a 90-a ediţie a galei premiilor Oscar, s-a menţinut pe poziţia a noua în clasament, după cel de-al unsprezecelea weekend de la debut, în care a generat încasări de 3 milioane de dolari.

Thrillerul „Frăţia Hoţilor/ Den of Thieves”, regizat de Christian Gudegast, cu Gerard Butler, Jordan Bridges, Evan Jones, 50 Cent, Maurice Compte şi Kaiwi Lyman-Mersereau în distribuţie, a coborât două poziţii în clasament, ajungând pe locul al zecelea. Filmul a generat încasări de 2,8 milioane de dolari, în cel de-al patrulea weekend de la debut.