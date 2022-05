Un regizor ucrainean filmează un „House of Cards” rusesc despre Putin. „Pas cu pas, mintea lui s-a dizolvat în teorii ale conspirației”

Un regizor, producător și mogul media ucrainean, Alexander Rodnianski, lucrează la un serial tv care va prezenta ascensiunea lui Vladimir Putin de la un mărunt ofițer KGB la președintele Rusiei, scrie The Moscow Times. Serialul are la bază cartea „Toți oamenii de la Kremlin” a cunoscutului jurnalist rus Mihail Zigar și va fi un fel de „House of Cards” rusesc, a precizat regizorul.

„Toți oamenii de la Kremlin va prezenta unei audiențe internaționale cum, pas cu pas, mintea lui Putin s-a dizolvat în teorii ale conspirației și cum oamenii din jurul lui i-au exploatat temerile și neîncrederea în valorile occidentale, pe care el le-a privit mereu ca pe niște minciuni cinice”, a declarat Alexander Rodnianski pentru revista Variety, potrivit Tha Moscow Times.

Cartea jurnalistului Mihail Zigar, publicată în 2016 și construită pe baza mai multor interviuri cu oameni din anturajul apropiat al lui Putin, a devenit un bestseller și s-a vândut în peste 100,000 de exemplare doar în Rusia. Laureata Nobel Svetlana Alexievici a numit volumul drept „cel mai serios studiu al evenimentelor care s-au petrecut în ultimii 20 de ani”.

Serialul tv va fi produs de compania de producție din Los Angeles a lui Rodnyanski, AR Content. Data difuzării nu a fost precizată.

Alexander Rodnianski este unul dintre cei mai de succes producători și moguli media din lume, mai scrie The Moscow Times. Filmele sale în limba rusă au fost succese atât acasă, cât și în străinătate - „Leviathan” și „Loveless” câștigând nenumărate premii la festivaluri europene și internaționale.

