Un român, personaj al unui film realizat de Morgan Freeman

Un român, abandonat de părinţi când avea doar câteva luni şi supravieţuitor al orfelinatului din Sighet a devenit personaj al unui film realizat de Morgan Freeman. Izidor Ruckel i-a povestit actorului american drama prin care a trecut în copilăria petrecută în România, în perioada comunistă.

Morgan Freeman: Cine e copilul acela?

Izidor Ruckel: Acela sunt eu. Acela sunt eu în 1990. Am avut mai multe ocazii decât alţii. Era o îngrijitoare, Onişa. Chiar mai am poza ei. Nu o să o uit niciodată. A fost o persoană minunată, care lucra acolo. Onişa m-a luat acasă într-o noapte şi am uitat de instituţie.

Morgan Freeman: Cum ai scăpat din acel orfelinat?

Izidor Ruckel: Nişte angajaţi m-au strigat pe mine şi pe alt băiat, Ciprian. „Izidor şi Ciprian, veniţi aici! Mergeţi în America!”

Citiți și: Povestea lui Izidor Ruckel, copilul scăpat din căminul groazei

Izidor Ruckel a scris in cartea autobiografică „Abandonat pe viaţă” despre dramele pe care le-a trăit, despre primii 11 ani din viața sa, petrecuți într-unul din orfelinatele lui Ceauşescu. A povestit si cum a fost salvat după căderea comunismului de un cuplu de americani, care i-a oferit şansa unei vieţi normale, în ţara tuturor posibilităţilor.

Cartea a ajuns şi la actorul şi producătorul Morgan Freeman, care a hotărât să cuprindă povestea românului în cel mai nou proiect al său. Episodul dedicat lui Izidor se numeşte „Puterea dragostei”, face parte din miniseria „Puterea noastră” şi a fost prezentat miercuri şi în România.