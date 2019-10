VIDEO - „Maria, Regina României”. Filmul bazat pe jurnalul Reginei Maria, de luna viitoare în cinematografe

"Maria, Regina României", un film bazat pe fapte reale, în regia lui Alexis Sweet Cahill, va ajunge în cinematografele din România începând cu 8 noiembrie. "În esenţă, acest film este povestea unei femei hotărâte ce devine eroina unei întregi naţii", a declarat regizorul.



Filmul, bazat pe evenimente reale, deschide porţile către partea nevăzută ori prea puţin ştiută a unui moment ce a marcat cu adevărat destinul unei ţări ce se voia reîntregită, precizează comunicatul citat.

Scenariul se sprijină pe informaţii din jurnalul Reginei, articole din presa vremii, dar şi pe declaraţii ale politicienilor acelor ani.



Filmul prezintă zbuciumul unei regine ce se identifică cu durerea şi nevoile unei ţări aflate în război, în pericol de a-şi pierde integritatea şi graniţele. Redă un moment istoric crucial, primăvara anului 1919 - Conferinţa de Pace de la Paris. Personaj cheie, iubit, controversat, dar şi invidiat, Regina Maria a ştiut să îşi folosească toate atuurile pentru împlinirea unui mare vis: România Mare, se arată în comunicatul citat de Agerpres.



Filmările au avut loc în România şi Franţa. Au fost puse în valoare locaţii autentice precum: Palatul Cotroceni, Castelul Peleş, Quai d'Orsay din Paris, iar în post-producţie au fost recreate zone din Calea Victoriei, Gara de Nord, Gare de Lyon, Place Vendome, aşa cum arătau în 1919.



Experienţa interpretării rolurilor regale (Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Prinţesa Margaret - Contesa de Snowdon, Prinţesa Tatiana Romanov) a ajutat-o pe Roxana Lupu, actriţa din rolul principal, în conturarea unei versiuni emoţionante a Reginei Maria."Acest rol a reprezentat pentru mine o provocare şi o onoare că mi s-a oferit. Am trăit bucurii şi încercări deopotrivă, pe platou fiind pusă faţă în faţă cu diverse provocări. Prin rol sau mai bine spus prin experienţele Reginei Maria, am învăţat despre politică, diplomaţie, perseverenţă, demnitate şi patriotism. A fost mai mult o experienţă de viaţă, dincolo de o experienţă artistică, una pentru care sunt extrem de recunoscătoare", a afirmat actriţa."Maria, Regina României", realizat după ideea lui Brigitte Drodtloff, alături de co-scenarista Maria-Denise Theodoru, are în echipă actori englezi, francezi şi români, o distribuţie ce se pliază pe particularităţile personajelor istorice ale momentului: Roxana Lupu (Regina Maria), Daniel Plier (Regele Ferdinand), Anghel Damian (Prinţul Carol al II-lea), Adrian Titieni (Ion I.C. Brătianu), Emil Măndănac (Prinţul Ştirbey), Ronald Chenery (Georges Clemenceau), Philippe Caroit (Contele de Saint-Aulaire), Richard Elfyn (Lloyd George), Patrick Drury (Woodrow Wilson).

