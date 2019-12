VIDEO. Noile secvenţe din „Star Wars: The Rise of Skywalker” sugerează revenirea unui personaj celebru

Ultimele imagini din ”Star Wars: Skywalker - Ascensiunea/ Star Wars: The Rise of Skywalker” ajunse pe internet dau indicii privind revenirea unui personaj în episodul IX al epopeii, iar şefa companiei Lucasfilm explică în ce fel vede continuarea poveştii.

Fanii s-au plâns că imaginile date publicităţii de producători joi lasă să se înţeleagă că unul dintre personajele cunoscute din secvenţele anterioare ale poveştii revine în partea a noua şi încheierea poveştii lui Luke Skywalker, fără să fie preveniţi că acestea conțin ”un spoiler”, scrie Mediafax.

În clip, împăratul Palpatine este auzit vorbind cu Kylo Ren, căruia îi mărturiseşte că el a fost vocea pe care a auzit-o în cap tot timpul. Potrivit celor de la Hollywood Reporter, vocea împăratului se schimbă în cea a lui Darth Vader, sugerând faptul că James Earl Jones reia personajul care l-a făcut celebru. Se poate auzi şi vocea Conducătorului Suprem Snoke, interpretat de Andy Serkis.

Producătorii au simţit nevoia să însoţească imaginile cu afirmaţia "Nimic nu te va pregăti pentru final”.

Nu atât faptul că Palpatine revine este o surpriză, deoarece vocea lui s-a mai auzit şi în secvenţele prezentate până acum din episodul IX, dar nu era clar până acum cât de important va fi rolul său în această poveste care încheie epopeea Skywalker.

Clipul a fost lansat pe pagina de Facebook a producţiilor Star Wars şi poate fi văzut aici:

În acelaşi timp, Kathleen Kennedy, preşedintele companiei Lucasfilm, a dezvăluit în ce fel se vor pregăti următoarele producţii Star Wars.

Cum lansarea peliculei ”Star Wars: The Rise of Skywalker” este tot mai aproape, discuţiile privind viitorul francizei sunt mai actuale decât oricând. Într-un interviu publicat de New York Times, Kennedy a mărturisit în ce fel se ia în considerare realizarea viitoarelor poveşti din seria Star Wars.

”Nu este ca şi cum n-am avea din ce să ne inspirăm, totuşi reperele pe care le avem ne indică o direcţie. Nu stai prea mult să te gândeşti care sunt liniile principale ale mitologiei sugerate de George Lucas. Spui o poveste despre oameni şi introduci elementele acestei mitologii în conflictul dintre aceşti eroi”.

Războiul Stelelor este o serie de filme ştiinţifico-fantastice despre spaţiul cosmic. Primul film din serie, "Războiul stelelor/ Star Wars” (devenit ulterior ”Războiul stelelor: Episodul IV: O nouă speranţă/ Star Wars: Episode IV - A New Hope"), în regia lui George Lucas, a fost lansat în 1977. Seria concepută de Lucas este considerată un fenomen al culturii populare contemporane. "Războiul Stelelor: Skywalker - Ascensiunea/ Star Wars: The Rise of Skywalker", partea a noua a francizei, se va lansa pe marile ecrane pe 20 decembrie.

Editor web: A.P.