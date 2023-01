Interviu cu Valentin Știrbu, Head Of Digital Media în cadrul Grupului DIGI | RCS & RDS

Tu cât de deschis ești la schimbare? Ești prieten cu adaptarea la nou? Cu siguranță, nu ești străin de replica „Ești ceea ce gândești!”, dar, concret, cum acționezi și de unde îți iei motivația? Ne-am obișnuit deja ca era digitală să tot schimbe regulile jocului, să ne influențeze viața personală și să ne provoace profesional prin...informație în flux. Adaptarea este și cuvântul-cheie atunci când vorbim despre piața media online, aceasta fiind unul dintre cele mai volatile domenii de activitate în prezent.

Spargem gheața și discutăm astăzi cu Valentin Știrbu, Head Of Digital Media în cadrul Grupului DIGI | RCS & RDS, care de 3 ani coordonează întregul departament de Media Online. Aflăm cum a explorat colegul nostru acest univers online, cât de importantă este deschiderea spre a îmbunătăți ceea ce credem că știm „suficient de bine” și cum să avem un mindset sănătos de învățare. Vedem care sunt trendurile de consum media online în 2023, ce ar trebui să urmărească companiile pentru a oferi experiențe relevante și personalizate utilizatorilor, respectiv povești digitale captivante. Valentin ne vorbește și despre esența unei echipe puternice, recunoștință, respectiv cât de important este să îți oferi un altfel de timp în realitatea ta de adult.

Descrie-ne parcursul tău profesional, cum ai descoperit afinitatea pentru domeniul Digital Media și ce te-a determinat să alegi această direcție.

Încă din 2005-2006 am lucrat într-o companie „pionier” ce construia site-uri web, în perioada în care încercam cu toții să ne dăm seama ce este internetul și cum îl vor folosi oamenii. Părea un miraj cu un potențial fantastic, însă nimeni nu putea să anticipeze direcția în care se va dezvolta. Era foarte intrigant. M-a fascinat acest potențial pe care cei din Silicon Valley îl anticipau, însă nu îi puteau da o formă clară. Vă amintiți de Hi5? Probabil că vorbesc de dinozauri, nu? Prima rețea socială adoptată în România. În acele vremuri „preistorice”, în care Internetul era ceva „ce va fi, dar nu este încă”, presa scrisă era pe val. Site-urile media ale televiziunilor erau, mai degrabă, niște mape de prezentare/de marketing ale posturilor TV, și nu aveau conținut.

A apărut oportunitatea de a lucra la cel mai mare trust media TV de la acea vreme, care începuse aplicarea conceptului de „creare de conținut exclusiv digital” pe multiplele site-uri pe care le avea în portofoliu. Pentru a monetiza acest conținut era nevoie de o strategie și o echipă de vânzări. Și iată-mă învățând primele noțiuni de vânzări de audiență digitală. Am avut marea șansă de a învăța un domeniu nou atât pentru mine, cât și pentru întreaga industrie de media.

Am început de unde începe orice carieră demnă de povestit copiilor, cu începutul: Junior Sales, unde mă ocupam de deal-uri cu clienți direcți și agenții media mici. Apoi, din poziția de senior, am preluat contractele și proiectele speciale cu cele mai mari agenții media. După ce am experimentat poziția de vânzător, câțiva ani, am dorit să înțeleg ce se întâmplă și de partea „cealaltă a mesei”, așa că, m-am înrolat în echipa uneia dintre cele mai mari agenții media din România care își dezvolta o echipă nouă pentru un domeniu ce tocmai apărea și se dezvolta și la noi în țară: Programmatic Advertising.

Din nou, noi concepte de învățat, noi tehnici de negociere și, cel mai important, am învățat optica unei agenții de media care reprezintă clienții în relația cu mediile. Această experiență a fost extrem de valoroasă, fiindcă mi-a permis, ulterior, să înțeleg în toate negocierile poziția părților și concesiile rezonabile acceptabile de fiecare parte. Un astfel de punct de vedere panoramic are marele avantaj că elimină sau diminuează semnificativ frustrările, aproape inevitabile, care apar pe parcursul procesului de negociere.

Următorul pas a fost cel prezent: familia DIGI, unde am înființat și coordonat departamentul de Vânzări Online, iar de aproape 3 ani coordonez întregul departament de Media Online.

„Dacă nu poți măsura, nu poți îmbunătăți” spunea Peter Drucker. În afara coeficienților IQ și EQ, vorbim și despre AQ, coeficientul care măsoară adaptabilitatea la schimbare. Care este rutina ta prin care îți asiguri adaptarea la tendințele Digital Media?



Este evident că datele și măsurătorile sunt foarte importante pentru orice business, însă, pentru media online, secretul nu constă doar în aflarea și deținerea acestor date, ci este foarte important ce date îți propui să urmărești (fiind foarte mulți metrici pe care îi poți urmări este important să înțelegi care sunt cei mai importanți de urmărit pentru campania ta), ce faci cu datele pe care le măsori, cum le interpretezi și ce decizii iei pe baza acelor date. În digital sunt cei mai mulți metrici care se pot urmări într-o campanie media comparativ orice altă Media existentă.

Rutina personală este simplă: niciodată să nu pleci de la premisa că le știi pe toate sau că le știi mai bine decât celălalt. Dacă astăzi o afirmație este validă și aplicabilă nu înseamnă că și mâine va fi la fel, așa că, ascult, citesc și învăț în fiecare zi. Un alt principiu pe care îl aplic riguros este să ascult mai mult decât vorbesc. Dacă suntem suficient de maturi să acceptăm că tot ceea ce știm poate fi permanent îmbunătățit, asta ne oferă mindsetul de a fi receptivi la nou. Informația e peste tot în jurul nostru. Tendințele se pot observa în toate platformele. Singura condiție este să rămânem studenți (în mindsetul de învățare) întreaga viață.

Se folosește tot mai mult tehnica „Scrollytelling”-ului, pentru a crea experiențe web și povești digitale captivante. La ce tendințe ar trebui să fim atenți, în 2023, în proiectarea experiențelor utilizatorului, și să ne asigurăm că cititorii nu ratează punctele-cheie?



Scrollytelling-ul este doar o tehnică dintr-o multitudine. Nu este panaceu. Nu funcționează pentru orice subiect și pentru orice audiență. Se folosește, în general, pentru subiecte și proiecte editoriale punctuale de impact, în care timpul și conținutul materialului îți permit să investești efort tehnic și editorial.

În 2023 trendul principal va fi de identificare a tehnologiilor și a metodelor de a ajunge la utilizatori cu un conținut adecvat nevoilor acestora, plus optimizarea platformelor proprii pentru a oferi utilizatorilor o experiență optimă.

Să nu uităm și de faptul că anul acesta sunt așteptate schimbări majore pe partea de legislație, în ceea ce privește Big Tech, așa că, trebuie să găsim modalități de adaptare după eventualele schimbări. Ce se folosește azi, mâine poate deveni inutil sau ilegal. Consider că cel mai important este să rămânem conectați la schimbările din industrie, astfel încât să putem oferi un răspuns cât mai rapid.

Cum crezi că se poate capta atenția tinerilor, având în vedere că Generația Z este mult mai conectată la social media (mai ales la TikTok și Twitch), iar din urmă vine Generația Alpha?



Nevoile de informare și de socializare cred că ar trebui privite ca două nevoi distincte. Este drept că anumite rețele sociale s-au transformat și în platforme de informare, însă acest lucru ar trebui privit ca excepție.

Fiecare brand, inclusiv cele de media, ar trebui să se întrebe ce caută pe aceste rețele sociale, ce oferă și ce primesc la schimb și care este obiectivul lor principal.

După ce au înțeles asta, atunci trebuie să înțeleagă faptul că fiecare rețea este diferită de cealaltă, iar comportamentul de consum al utilizatorilor este și el diferit. Brandurile trebuie să producă un conținut cu o abordare diferită pe fiecare dintre aceste rețele sociale, unde doresc să fie prezente pentru a capta interesul utilizatorilor. Adaptabilitatea conținutului în funcție de platformă și forma de livrare este cea mai mare provocare a brandurilor.

Multe companii au anunțat experiențe metaverse pentru noul an, chiar dacă încă se vorbește despre ele la nivel experimental. Cum va afecta/schimba metaverse-ul media digitală?



Companiile/advertiserii se vor duce acolo unde va fi și audiența, așadar, va trebui să urmărim trendurile de consum și să ne adaptăm la ele.

Termenul de Metaverse este încă la început și nu este nici foarte bine definit. Chiar dacă anumiți sceptici îl compară cu SecondLife (produs care nu a reușit să fie adoptat de mase) acest nou mod de interacțiune cu lumea digitală trebuie evaluat foarte serios, deoarece, folosind know how-ul actual, evoluția inteligenței artificiale, numele mari care își doresc să dezvolte acest ecosistem și resursele financiare pe care le au la dispoziție, poate deveni repede o realitate adoptată de majoritatea userilor.

Este posibil ca metaverse-ul să schimbe total modul în care noi interacționăm online sau ne desfășurăm activitatea pe această medie. Cât de mult o să fim afectați vom vedea în funcție de câți dintre noi vom adopta acest mod de interacțiune. Este de văzut și dacă vom avea alte opțiuni, pentru că în lumea digitală de astăzi „the next big thing” poate apărea peste noapte.

Cred că forma finală a metaverse va fi cu mult diferită de ceea ce își închipuie astăzi fiecare dintre noi.

Pentru ca organizațiile să rămână relevante, trebuie să existe pe canalele și în formatele în care clienții lor își desfășoară existența digitală. Cum reușesc platformele Digi24.ro și Digisport.ro să rămână lideri în mediul online românesc, conform BRAT?

Aceste performanțe remarcabile, de a fi în ultimii ani cu digi24.ro principala sursă de informare din România, iar cu digisport.ro cel mai accesat site din categoria sport din Romania (conform BRAT), sunt doar meritul echipelor care contribuie în fiecare zi la aceleași obiective, de a rămâne un etalon în piața de media din România, fară a face vreun compromis.

Sunt mândru de întreaga echipă media online că reușește zilnic să atingă aceste performanțe și le sunt recunoscător pentru tot efortul depus. De asemenea, munca de echipă pentru aceste performanțe înseamnă și contribuția celorlalte departamente din cadrul companiei cu care colaborăm zilnic și a căror muncă este la fel de importantă.

Cum sunt consumatorii online Digi24 în prezent și ce diferențe ai sesizat în urma schimbărilor generaționale? Dar consumatorii Digi Sport?



După cum spuneam, în online datele sunt foarte importante și, din fericire, multe date le avem în timp real, așa că, ne ajută să ne adaptăm strategia fie ea de conținut sau dezvoltare, fie de vânzări din mers.

Utilizatorii de azi sunt mult mai informați, conectați, au foarte multe așteptări, de aceea suntem taxați ori de câte ori greșim (și da, se mai întâmplă). Ceea ce pot garanta este că fiecare membru al echipei face tot ce poate ca în fiecare zi să fim mai buni față de ziua precedentă și să nu dezamăgim milioanele de utilizatori care ne urmăresc asset-urile media online în fiecare zi.

Care este „aha”-ul descoperit în ultimul timp și care te-a pus pe gânduri?

Viteza tehnologiilor și puterea platformelor. Efectul de multiplicare al platformelor este greu de imaginat. Din acest motiv este foarte important să rămâi în permanență conectat, astfel încât să fii în pas cu tendințele din industrie și să le aplici în munca de zi cu zi.

Care crezi că este unul dintre punctele tale slabe și ce faci pentru a-l îmbunătăți?

Mi-aș dori să îmi pot aloca mai mult timp strategiei și mai puțin execuției. Cred că acest raport între timpul pe care îl petrec gândind piesele mari de pe tablă și timpul consumat de execuția task-urilor zilnice poate fi îmbunătățit. Asta mă preocupă să fac mai bine.

Se consideră că cel mai important cadou pe care ți-l poți oferi este timpul. Tu pentru ce îți faci timp?



Îmi place de cele mai multe ori să împart acest cadou cu persoanele dragi mie (familie, prieteni, colegi).

Îmi plac călătoriile, mesele în familie (mai ales atunci când gătesc sau le organizez eu), ieșirile în natură sau reuniunile cu prietenii. Atunci când păstrez cadoul pentru mine, îl folosesc să studiez.

Pentru ce ești recunoscător?



Am foarte multe lucruri pentru care sunt recunoscător în această viață: sănătate, familie, prieteni, colegi și încrederea pe care aceștia o au în mine sunt doar o parte dintre lucruri.

Privind în trecut, cu mindset-ul din prezent, ce i-ai spune lui Valentin de la 18 ani?

Răspunsul sincer este că nu i-aș da niciun sfat, l-aș lăsa să facă aceleași lucruri pe care le-a făcut, atât bune, cât și mai puțin bune. Cred că doar trecând prin acele lucruri am ajuns Valentin de azi. Poate i-aș mai spune 6 cifre câștigătoare de la extragerea LOTO de săptămâna trecută.

5 întrebări fulger

Spui DA, chiar și atunci când în mintea ta e un NU?

Nu

Acum sau „de mâine”?

Acum!

Ce colecționezi?

Nu colecționez

O carte sau un film?

Ambele

Care este replica/ întrebarea care te enervează cel mai tare?

Nu am întrebări care să mă enerveze, dar replica „Nu vreau” îmi creează disconfort.