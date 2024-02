Kansas City Chiefs a învins cu 25-22 echipa San Francisco 49ers, pe Allegiant Stadium, în Las Vegas, şi a câştigat pentru a treia oară Super Bowl în ultimii cinci ani. Taylor Swift și iubitul ei, jucătorul Travis Kelce, au fost vedetele cele mai urmărite și aproape că au pus în umbră una dintre cele mai dramatice finale ale campionatului de fotbal american. Taylor a mers pe teren pentru a-şi îmbrăţişa şi săruta iubitul imediat după victoria echipei acestuia.

Cei de la 49ers erau uşor favoriţi la primul Super Bowl desfăşurat în Las Vegas şi au fost de două ori la un pas de victorie pe Allegiant Stadium.

Chiefs au jucat în patru din ultimele cinci Super Bowl-uri şi au devenit prima echipă care a câştigat două titluri consecutive, după Patriots, care a reuşit acest lucru în sezoanele 2003 şi 2004.

La doar 28 de ani, Patrick Mahomes a devenit al şaselea quarterback din istoria NFL care a câştigat cel puţin trei Super Bowl-uri, în timp ce Andy Reid a devenit al cincilea antrenor care a câştigat trei sau mai multe, potrivit BBC, citat de News.ro.

Ediţia din acest an a Super Bowl a atras, fără îndoială, un interes mai mare ca niciodată, audienţa televizată din SUA fiind aşteptată să eclipseze recordul de 115 milioane de telespectatori înregistrat anul trecut la victoria lui Kansas City în faţa celor de la Eagles.

Acesta a fost primul Super Bowl care a avut loc în capitala mondială a divertismentului. Prinţul Harry a avut o apariţie surpriză la gala de decernare a premiilor de final de sezon, care a avut loc joi în Vegas.

Relaţia superstarului cu Travis Kelce, vedetă a echipei Kansas City, a adus o mulţime de noi fani pentru Chiefs şi pentru NFL în general, şi au existat chiar teorii ale conspiraţiei cu privire la faptul că parcursul echipei în play-off a fost trucat pentru a menţine acest nou interes şi pentru a ajuta la realegerea preşedintelui american Joe Biden.

Săptămâna aceasta, şeful NFL, Roger Goodell, a calificat aceste afirmaţii drept "prostii", în timp ce multe canale media au speculat dacă artista poate participa la Super Bowl, întrucât sâmbătă a avut un concert la Tokyo.

Ea a reuşit să ajungă, alăturându-se zecilor de vedete de pe Allegiant Stadium. Swift a fost văzută la meci alături de prietenele sale celebre Blake Lively şi Ice Spice. Ea a fost văzută, de asemenea, într-o lojă, discutând cu fratele lui Travis Kelce, Jason Kelce, precum şi cu Roger Goodell.

Jay-Z a fost văzut, de asemenea, cu fiicele sale, Blue Ivy Carter şi Rumi Carter, la meci, iar Beyoncé a fost văzută mai târziu stând într-o lojă.

În ceea ce priveşte vedetele din tribune, Paul Rudd, Queen Latifah, Lady Gaga, Gwen Stefani, Jared Leto, Luke Combs, LeBron James, Gordon Ramsay, Elon Musk, Jimmy Kimmel şi Jeff Goldblum au fost văzuţi încurajând echipele.

Printre alţi artişti care au fost prezenţi şi care au cântat în timpul marelui meci de campionat se numără Usher, care a fost capul de afiş al spectacolului din pauză. De asemenea, Reba McEntire a interpretat imnul naţional, Post Malone a cântat "America the Beautiful", iar Andra Day a interpretat "Lift Every Voice and Sing".

Editor : G.M.