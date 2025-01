Ducesa de Sussex a devenit ținta comentariilor răutăcioase din presă și social media, după debutul noului show de bucătărie, numit „With love, Meghan” (cu dragoste, Meghan n.r.). Programul a fost primit destul de rece în Marea Britanie, relatează News.ro. „Lumea este în flăcări, dar Meghan Markle este aici pentru a ne învăţa cum să facem gogoşi” este doar unul dintre comentariile americanilor.

În 2 ianuarie, Netflix a lansat primul trailer pentru program, intitulat „With love, Meghan”. Acesta o arată pe ducesă în luxul noii sale vieţi din Montecito, California, înconjurată de prietenii săi, actriţele Mindy şi Kaling Spencer, bucătarul coreeano-american Roy Choi şi proprietarul unui restaurant californian de lux, Alice Waters, într-o bucătărie imaculată. Serialul va fi lansat pe Netflix din 15 ianuarie.

Reacţiile iniţiale la noul program au fost mai degrabă batjocoritoare, dacă nu chiar ostile.

Ce spune presa

The Guardian a titrat: „Let them eat sponge cake” (Lasă-i să mănânce cozonac), făcând aluzie la celebra expresie atribuită pe nedrept Mariei-Antoinette, „Let them eat brioche” (Lasă-i să mănânce brioșă), care denotă dispreț față de oameni înfometați. Titlul face referire și la tortul pregătit de Meghan în emisiune, o rețetă foarte apreciată de regina Victoria.

The Times compară în mod ironic programul cu „Goop” al lui Gwyneth Paltrow, „fără ouăle vaginale”. Actriţa, mare promotoare a bunăstării la Hollywood, este adesea criticată pentru sfaturile periculoase pe care le dă şi pentru produsele pe care le comercializează.

Dar deja comentariile apar, nu doar în presă, ci şi pe reţelele sociale. Pe Youtube, trailerul programului a atras 11.000 de „like-uri” şi 98.000 de „dislike-uri”. Criticile vizează „superficialitatea” aleasă de ducesă, când „ar fi putut ajuta „Firma” (numele dat Familiei Regale) într-un mod constructiv”, potrivit unui expert pentru Daily Mail.

Ea este criticată pentru faptul că nu este la curent, este „deconectată”, „insensibilă” şi „egocentrică”.

Cauza decăderii lui Meghan Markle

„Lumea este în flăcări, dar Meghan Markle este aici pentru a ne învăţa cum să facem gogoşi gourmet şi aranjamente florale rafinate”, spune un american pe X, analist politic pe TikTok şi comentator al familiei regale. Nici Gwyneth Paltrow, nici măcar Paris Hilton, care a găzduit şi ea o emisiune culinară, ce-i drept excentrică şi plină de autoironie, nu au stârnit atât de multă ură.

„Am fost iniţial o susţinătoare a lui Meghan Markle, mi s-a părut cool, elegantă şi revigorantă”, a scris americanca Meghan McCain, fiica fostului candidat la preşedinţia SUA John McCain. „Ca şi restul lumii, părerea mea s-a schimbat atunci când ea nu a respectat familia regală”.

Pentru că aceasta este, fără îndoială, cauza decăderii lui Meghan (şi a lui Harry). Să facă din criticile la adresa familiei regale afacerea lor. O afacere foarte profitabilă, care le aduce milioane de dolari. Chiar şi Donald Trump crede că prinţul Harry a „trădat-o pe regină”.

Cu toate acestea, cuplul a avut un debut foarte promiţător, în 2018, la momentul nunţii lor, stârnind speranţe uriaşe în Marea Britanie şi chiar în Statele Unite şi ţările din Commonwealth.

„Meghan şi Harry şi-ar fi putut croi un rol special, în special în cadrul Commonwealth-ului, aşa cum dorea regina Elizabeth II”, analizează comentatorul regal Richard Fitzwilliams în Daily Mail.

„Meghan nu a înţeles cât de diferită este monarhia din interior faţă de cum arată din exterior”, a opinat jurnalista Tina Brown, autoarea cărţii „The Palace Papers”, în 2022, la Piers Morgan.

„Cred că şi-a imaginat cu adevărat că ar putea întruchipa un alt stil de prinţesă. Ea a crezut că ar putea fi o prinţesă umanitară globală”.

Imaginea cuplului

Impopularitatea lor pe ambele maluri ale Atlanticului este acum pe măsura speranţelor lor năruite. Potrivit Yougov, Meghan Markle are acum doar 23% opinii favorabile în Marea Britanie. Ea se află la coada clasamentului, după Alexandra de Kent, o verişoară de 88 de ani a reginei Elizabeth. Doar prinţul Andrew este şi mai puţin popular.

Totul s-a schimbat nu în ianuarie 2020, când Meghan şi Harry au părăsit familia regală, ci în 7 martie 2021, când cuplul a acordat un lung interviu prezentatoarei americane Oprah Winfrey. Referindu-se la dificultăţile lor în cadrul familiei regale, Meghan şi Harry au criticat rasismul anumitor membri ai familiei, lipsa de consideraţie pentru sănătatea mintală şi răutatea lui Kate Middleton faţă de Meghan. Doar regina Elizabeth II a fost cruţată.

Contrar motto-ului familiei regale „niciodată să nu te plângi, niciodată să nu explici”, Meghan şi Harry s-au confesat cum puţini membri ai familiei regale au făcut-o înainte.

Editor : Andreea Stanciu