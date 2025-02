Nicușor Dan: Reacțiile SUA privind anularea alegerilor din România sunt o neînțelegere, nu o susținere politică

Primarul general al Capitalei și candidat independent la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan, consideră că reacțiile unor oficiali americani privind anularea alegerilor din România sunt rezultatul unei neînțelegeri, nu al unei susțineri pentru un anumit candidat. El a sugerat că lipsa unei explicații oficiale clare din partea statului român a alimentat speculațiile din presa internațională. În același timp, Nicușor Dan a pus reacțiile externe și pe seama lobby-ului făcut de Călin Georgescu în SUA, subliniind că este responsabilitatea autorităților să clarifice situația înainte de alegeri.

Potrivit News.ro, Nicuşor Dan a afirmat, duminică, la Sibiu, că s-a ajuns în această situație întrucât Călin Georgescu şi-a spus în repetate rânduri punctul de vedere în Statele Unite ale Americii, iar statul roman nu a oferit explicaţiile necesare şi suficiente.

Legat de mesajele administraţiei americane sau ale unor reprezentaţi din administraţia americană, sunt mai multe lucruri de spus. Eu nu le văd ca o susţinere, eu le văd ca, într-adevăr, ca o neînţelegere a momentului anulării alegerilor.

„A existat o campanie sau lobby extern făcut de Călin Georgescu, care s-a dus, a vorbit în mai multe podcast-uri americane, a explicat viziunea sa despre alegerile anulate, pe de o parte”, a declarant, duminică, la Sibiu, Nicuşor Dan.

Nu avem o explicaţie solidă din partea statului român a momentului 6 decembrie de anulare a alegerilor.

„Această lipsă de explicaţie a fost preluată în mod justificat de mari publicaţii europene care s-au fost foarte echilibrate pe subiectul ăsta şi atunci pentru cineva care, pe de o parte are o poveste care e repetată, nu are povestea contrară şi are şi nişte ziare absolut credibile, surse de presă absolut credibile,care ridică nişte semne de îndoială”, a adăugat el.

În acest context mi se pare că reacţia lor este cumva corectă. Este sarcina noastră, până în alegeri sper eu, să lămurim anularea alegerilor.

„În felul ăsta să oferim o imagine completă pentru toată lumea şi implicit pentru oamenii la care vă referiţi din administraţia americă”, a mai transmis Nicuşor Dan.

Vicepreşedintele american JD Vance a criticat în repetate rânduri anularea alegerilor din România, iar miliardarul american Elon Musk postează frecvent pe X, reţeaua care-I aparţine, despre anularea scrutinului, despre judecătorii implicate în process şi distribuie mesaje postate de Călin Georgescu.

