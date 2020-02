Al Pacino, părăsit de iubită pentru că este prea bătrân şi zgârcit: „Nu mi-a cumpărat decât flori”

Actriţa israeliană Meital Dohan (40 de ani) a dezvăluit într-un interviu problema pe care o presupune diferenţa de vârstă într-un cuplu, considerând că cei 40 de ani care o despart de Al Pacino (79 de ani) sunt obstacol prea mare, relatează online ziarul spaniol ABC.



Diferenţa de vârstă este un lucru destul de complicat pentru un cuplu, mai ales când este vorba de patru decenii. Un exemplu în acest sens, este cuplul format de actriţa şi cântăreaţa israeliană Meital Dohan în vârstă de 40 de ani şi Al Pacino în vârstă de 79 de ani, care după doi ani petrecuţi împreună au decis să pună capăt relaţiei lor.

Este ceea ce a povestit Meital publicaţiei The Times of Israel, asigurând că a fost o decizie foarte grea de luat pentru ea, însă era inevitabilă. "Este greu să fii alături de un bărbat atât de în vârstă, chiar şi dacă este Al Pacino", a asigurat Dohan.



Actriţa, cunoscută pentru interpretarea personajului Yael Hoffman din seriaul "Weeds" a continuat: "Diferenţa de vârstă este dificilă. Am încercat să o neg, dar este un bărbat mult prea în vârstă, ca să fiu sinceră. De aceea, cu toată dragostea noastră, relaţia noastră nu avea viitor", a asigurat ea, citată de Agerpres.



În afară de diferenţa de vârstă, ea a mărturisit că actorul nu prea este galant în privinţa cadourilor.



"Nu îi place să cheltuiască bani. Nu mi-a cumpărat decât flori", a asigurat actriţa, dorind să explice totuşi că nu este motivată de interese financiare. "Nu ştiu cum pot să spun altfel, decât că nu îi place să cheltuiască bani", a subliniat ea evitând totuşi să folosească cuvântul "zgârcit".



Dohan a confirmat astfel despărţirea celor doi despre care se vorbea de o săptămână după ce Al Pacino a pozat singur pe covorul roşu al galei premiilor Oscar.

"Am avut o ceartă cu el şi l-am părăsit recent, dar sper să rămânem prieteni, deoarece îl apreciez şi mă bucur că am fost alături de el atunci când a avut nevoie de mine. A fost o onoare pentru mine şi mă bucur pentru tot ceea ce s-a întâmplat între noi", a încheiat Meital Dohan.



Relaţia sa cu Al Pacino a început în 2018, când cei doi s-au întâlnit la o proiecţie la Hollywood. Actorul se afla în compania partenerei sale de atunci, argentinianca Lucila Polak, cu care a trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de zece ani. În septembrie 2018, el lua însă decizia să se despartă şi să se aventureze într-o relaţie cu Meital Dohan, cu patru decenii mai tânără ca el.

