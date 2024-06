Celine Dion a făcut noi dezvăluiri despre boala de care suferă: „Am avut coastele rupte din cauza spasmelor musculare”

Celine Dion a făcut noi dezvăluiri despre boala cu care se confruntă și a povestit că au fost perioade în care avut spasme musculare atât de puternice, încât i s-au rupt coastele, transmite The Guardian.

„Am avut coaste rupte la un moment dat, pentru că, uneori, spasmele sunt foarte puternice”, a dezvăluit Celine Dion în primul ei interviu televizat de la diagnostic.

Cântăreața a mai spus că atunci când are spasme musculare în zona gâtului „este ca și cum cineva te sugrumă, ca și cum cineva îți împinge laringele” și a explicat că poate vorbi foarte greu când au loc astfel de episoade.

Într-un interviu acordat Vogue Franța în aprilie, ea a spus că face terapie fizică și vocală de cinci ori pe săptămână. Ea a recunoscut că la un moment dat se simțea disperată, dar a afirmat, de asemenea, că încearcă să se lupte cu boala.

„La început mă întrebam: de ce eu? Cum s-a întâmplat acest lucru? Ce am făcut? Este vina mea? Viața nu-ți dă niciun răspuns. Trebuie doar să o trăiești! Am această boală dintr-un motiv necunoscut. După cum văd eu lucrurile, am două opțiuni. Fie mă antrenez ca un atlet și muncesc foarte mult, fie mă deconectez și se termină, stau acasă, îmi ascult melodiile, stau în fața oglinzii și îmi cânt. Am ales să lucrez cu tot trupul și sufletul, din cap până în picioare, cu o echipă medicală. Scopul meu este să văd din nou Turnul Eiffel! … Am această putere în mine. Știu că nimic nu mă va opri”, a povestit ea.

Celine Dion a fost diagnosticată cu Sindromul Persoanei Rigide (SPR) în 2022, o patologie neurologică rară, caracterizată printr-o rigidizare musculară progresivă şi episoade repetate de spasme musculare dureroase.

Această tulburare, care se caracterizează în special prin rigiditate musculară progresivă, îi provoacă lui Celine Dion dificultăţi la mers şi o împiedică să îşi „folosească corzile vocale” aşa cum şi-ar dori, a detaliat cântăreaţa.

Cauza exactă a „sindromului persoanei rigide” rămâne necunoscută

Potrivit Orphanet, un portal online dedicat bolilor rare şi medicamentelor aferente, vârful de incidenţă se situează în jurul vârstei de 45 de ani, iar simptomele evoluează de-a lungul lunilor şi anilor.

Rigiditatea musculară fluctuează adeseori (se agravează, apoi se ameliorează) şi survine, în general, în acelaşi timp cu spasmele musculare. Aceste spasme pot să se producă întâmplător sau să fie declanşate de o varietate de evenimente diferite, inclusiv de un zgomot brusc sau de un contact fizic uşor.

Dacă nu este tratat, SPR poate să evolueze spre dificultăţi în deplasare şi să aibă un impact semnificativ asupra capacităţii unei persoane de a efectua activităţi zilnice de rutină. Deşi cauza exactă a acestui sindrom este necunoscută, medicii cred că este vorba despre o maladie autoimună şi care se manifestă uneori alături de alte boli autoimune.

Diagnosticul se bazează în principal pe examenul clinic şi este confirmat prin identificarea unor anticorpi şi a unor anomalii electromiografice (o examinare obligatorie în cazul maladiilor neurologice - n.r.) caracteristice. O scanare a măduvei spinării poate să permită excluderea cauzelor mecanice, precum prezenţa unei hernii de disc sau a unui chist la nivelul măduvei osoase.

