Cissy Houston, mama cântăreței Whitney Houston, a murit la 91 de ani

Cissy Houston, renumită cântăreață de gospel și mama lui Whitney Houston, a încetat din viață luni dimineață la vârsta de 91 de ani, a anunțat familia sa într-o declarație publică, citată de BBC.

Cissy Houston, câștigătoare a două premii Grammy, a murit în casa sa din New Jersey, primind îngrijiri paliative pentru boala Alzheimer, a declarat nora sa, Pat Houston.

„Inimile noastre sunt pline de durere și tristețe. Am pierdut-o pe matriarha familiei noastre, o figură puternică și impunătoare. Prin cariera sa de peste șapte decenii în muzică și divertisment, va rămâne mereu prezentă în inimile noastre. Familia se simte binecuvântată și recunoscătoare lui Dumnezeu pentru că i-a permis să petreacă atât de mulți ani alături de noi. Să se odihnească în pace, alături de fiica sa Whitney, nepoata sa Bobbi Kristina și alți membri dragi ai familiei”, a declarat Pat Houston, conform sursei citate.

O carieră muzicală deosebită, două premii Grammy

Cissy Houston a avut o carieră muzicală de succes care a durat decenii, în care a cântat alături de mari nume ale scenei, precum Elvis Presley și Aretha Franklin.

Născută în New Jersey în 1933, Cissy Houston a fost cea mai mică dintre cei opt copii ai familiei sale. A început să cânte de la o vârstă fragedă, formând, alături de frații săi, un grup de gospel.

În anii 1960, a format grupul de R&B Sweet Inspirations, care acompaniat mari nume ale muzicii, precum Otis Redding, Dusty Springfield și Dionne Warwick. Grupul a performat, de asemenea, în piesa de succes a lui Van Morrison, Brown Eyed Girl.

După succesul repurtat alături de Sweet Inspirations, Houston a început o carieră solo, cântând alături de artiști precum Chaka Khan, Jimi Hendrix, Beyonce, Paul Simon și fiica sa, regretata Whitney Houston, care a murit în 2012 la vârsta de 48 de ani.

Houston a câștigat un premiu Grammy pentru albumul său tradițional de gospel soul Face to Face în 1997 și din nou în anul următor pentru albumul He Leadeth Me.

Cissy Houston a scris, de asemenea, trei cărți, inclusiv una dedicată fiicei sale, intitulată Remembering Whitney: A Mother’s Story of Life, Loss and The Night The Music Stopped.

