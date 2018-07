Conrad Murray: Michael Jackson a fost castrat chimic. "Sper că Joe Jackson îşi va găsi izbăvirea în iad"

Controversatul Conrad Murray, ultimul medic al cântăreţului Michael Jackson, a făcut o serie de afirmaţii explozive despre relaţia tensionată pe care megastarul pop o avea cu tatăl lui, Joe Jackson, decedat recent, potrivit unui articol apărut miercuri în presa americană, informează site-ul revistei People.

Foto: Gulliver/Getty Images

Conrad Murray, care a fost condamnat pentru omucidere involuntară şi a petrecut doi ani în închisoare pentru că i-a administrat o supradoză de propofol regretatului "rege al muzicii pop" în iunie 2009, a spus că Joe Jackson, decedat la vârsta de 89 de ani pe 27 iunie 2018, a fost "unul dintre cei mai răi taţi din istorie". Înregistrarea în care medicul Conrad Murray face această afirmaţie a fost obţinută de The Blast, un site care publică informaţii despre celebrităţi.



"Cruzimea relatată de Michael, pe care el a suportat-o din partea tatălui lui... Faptul că el a fost castrat chimic pentru a-şi păstra vocea cu tonalitate înaltă este dincolo de cuvinte", a declarat medicul american, în vârstă de 65 de ani, citat de Agerpres.



Contactaţi de revista People, Conrad Murray şi agenţii de presă ai familiei Jackson nu au dat curs solicitării de a face comentarii pe marginea dezvăluirilor făcute de medicul american.



Nu este pentru prima dată când Conrad Murray a declarat că Michael Jackson a fost "castrat chimic".



Fostul medic cardiolog a făcut o afirmaţie similară în cartea lui "This Is It! The Secret Lives of Dr. Conrad Murray and Michael Jackson", publicată în 2016, în care l-a acuzat pe Joe Jackson că l-a obligat pe megastar să facă injecţii cu hormoni la vârsta de 12 ani pentru a-şi trata acneea şi pentru a preveni schimbarea tonului vocii sale.



"Sper că Joe Jackson îşi va găsi izbăvirea în iad", spune medicul Murray în acel videoclip publicat de site-ul The Blast, la doar câteva zile după ce patriarhul familiei Jackson a murit din cauza unui cancer pancreatic, pe 27 iunie.



"Vrem să vă mulţumim tuturor pentru sprijinul pe care ni l-aţi arătat în această perioadă în care plângem moartea patriarhului familiei noastre. Plângem pierderea unui tată şi celebrăm viaţa unui om care a sacrificat atât de multe lucruri pentru a ne oferi nouă viaţa şi succesul pe care le avem astăzi. Vă mulţumim pentru că ne respectaţi intimitatea în această perioadă de doliu", a transmis familia Jackson într-un comunicat oficial, după decesul lui Joe Jackson.



În octombrie 2013, Conrad Murray a fost eliberat din închisoare după ce a ispăşit doi ani din condamnarea de patru ani în spatele gratiilor, pe care o primise în 2011. Licenţa sa de medic a fost de asemenea suprimată în trei state americane.



Cu mulţi ani în urmă, Michael Jackson a vorbit cu candoare despre relaţia sa tensionată cu Joe Jackson, atât într-un documentar realizat în 2003 de Martin Bashir, "Living with Michael Jackson", cât şi într-o conversaţie emoţională pe care a avut-o cu rabinul Shmuley Boteach - care apoi publicată în cartea "The Michael Jackson Tapes: A Tragic Icon Reveals His Soul in Intimate Conversation", apărută în 2009.



Întrebat de Bashir cât de des a fost lovit de tatăl lui, Michael Jackson a răspuns astfel: "De prea multe ori".



"(Mă bătea) nu doar cu o curea - ci şi cu cabluri de alimentare, cu orice găsea prin preajmă", a relatat starul pop, detaliind "ura puternică" pe care o resimţea faţă de tatăl lui după acele bătăi. "Te arunca de perete cât de tare putea. Îşi pierdea cumpătul... Dar eu eram iute, nu mă prindea în jumătate din cazuri. Dar atunci când mă prindea? Era rău. Era cu adevărat rău", a adăugat artistul pop.



Michael Jackson i-a mai spus rabinului Boteach că Joe "devenea foarte violent din punct de vedere fizic" în timpul copilăriei sale. "Te arunca în toate părţile şi te lovea cât putea de tare. Ajungeam să mă întreb: 'Dumnezeule, de ce? Unde e iubirea? Unde e sentimentul de paternitate?'".



Prince Michael şi Paris, doi dintre copiii lui Michael Jackson, au alcătuit însă un portret diferit al patriarhului familiei Jackson după moartea acestuia, împărtăşind publicului american amintirile lor despre "un bunic iubitor şi implicat în creşterea nepoţilor".



"Acest om este şi va fi mereu un exemplu de voinţă pură şi devotament. Nu a ales calea cea mai uşoară, ci a ales calea care era cea mai bună pentru familia lui", a scris Prince Michael, în vârstă de 21 de ani, într-un mesaj online însoţit de o fotografie de familie.



Sora lui, Paris, în vârstă de 20 de ani, a adăugat: "Voi preţui fiecare moment petrecut alături de tine până în ziua morţii mele, în special ultimele momente împreună... când am citat din sfaturile pe care mi le-ai dat când eram mică şi când am văzut că ochii tăi se luminau de bucurie, când îţi împărtăşeam povestirile pe care tatăl meu obişnuia să mi le spună despre tine, când am spus o glumă şi te-am auzit râzând pentru ultima oară...Inima mea e bucuroasă pentru că ea ştie că noi ne-am despărţit în acel fel".

Etichete:

,

,

,