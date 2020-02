De ce a cântat Eminem la premiile Oscar o melodie veche de 17 ani. Invitații au rămas uimiți

Una dintre cele mai mari surprize de la decernarea premiilor Oscar 2020 a fost apariția pe scenă a rapperului Eminem, care a cântat o melodie veche de 17 ani. Mulți dintre invitații Academiei americane de Film au fost surprinși de prezența lui pe scenă, însă au fredonat versurile uneia dintre cele mai cunoscute piese ale cântărețului.

Artistul a cântat melodia „Lose Yourself”, care a fost coloană sonoră pentru filmul „8 Mile”, cântec ce i-a adus rapperului premiul Oscar pentru Cel mai bun cântec original, în 2003. Cu toate astea, Eminem nu a fost prezent la acea ediție a premiilor Oscar pentru a-și primi statueta aurie, el declarând mai târziu că nu credea că va câștiga.

Într-un interviu din 2007, rapperul spunea că nici nu știa că el poate fi nominalizat la Oscar.

„Simțeam că nu am nicio șansă să câștig pentru că am crezut inițial că (Oscarul n.r.) este doar pentru actori. Nu eram sigur ce înseamnă Grammy sau Oscar, ce înseamnă anumite categorii. Pur și simplu, nu știam ce semnificație au premiile și, în mod particular, această categorie de premii. Nu m-am dus la spectacol, simțeam că nu am șanse să câștig”, a mărturisit Eminem, potrivit Yahoo News.

„În acel moment al vieții, credeam că rappul nu primește rolul pe care l-ar merita. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care nu am fost la primele premii Grammy la care am fost invitat, pentru că într-un fel am vrut să protestez”, explica artistul.

După ce a plecat de la decernarea premiilor Oscar 2020, Eminem a publicat un mesaj pe Twitter în care le mulțumește organizatorilor pentru statueta aurie din 2003 și le cere scuze pentru întârziere.

