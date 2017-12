Forbes: Topul actorilor cu cele mai mari încasări în 2017

Vin Diesel a fost desemnat de revista Forbes actorul care a generat cele mai mari încasări anul acesta, care se ridică la 1,6 miliarde de dolari, potrivit Variety și News.ro.

Foto: Gulliver/Getty Images

El a jucat anul acesta în cel de-al optulea lungmetraj al francizei "Fast and Furious", lansat în aprilie, ale cărui încasări au depăşit 1,2 miliarde de dolari la nivel internaţional.

Pe locul doi se află Dwayne Johnson, care a generat 1,5 miliarde de dolari. El a jucat în "Baywatch" şi în filmul recent lansat "Jumanji: Welcome to the Jungle".

Vedeta din "Wonder Woman", Gal Gadot, se clasează pe poziţia a treia, actriţa generând încasări de 1,4 miliarde de dolari, în timp ce Emma Watson a generat 1,3 miliarde de dolari.

Forbes a calculat topul actorilor care au generat cele mai multe încasări pe 2017 din vânzarea biletelor la nivel global. Actorii care şi-au împumutat vocea în filme de animaţie nu au fost luaţi în calcul.

Clasamentul este completat de Johnny Depp (1,1 miliarde de dolari), Daisy Ridley (1,08 miliarde de dolari), Tom Holland (888 de milioane de dolari), Chris Pratt (864 milioane de dolari), Chris Hemsworth (845 milioane de dolari) şi John Boyega (815 milioane de dolari).