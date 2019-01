Fratele lui Kevin Spacey: În copilărie, am încercat să-l protejez de a fi violat de tatăl nostru. Şi aflu că a devenit ca el

Randall Fowler, fratele lui Kevin Spacey, a declarat pentru podcast-ul „Drew and Mike Show” că regretă faptul că actorul s-a transformat în tatăl lor, care i-a abuzat în copilărie, scrie News.ro.

Foto: Gulliver/Getty Images

Potrivit afirmaţiilor citate de El Pais, Thomas Geoffrey Fowler era un militant al Partidului Nazist American care şi-a abuzat sexual copii. „Mi-am petrecut mare parte din copilărie încercând să îmi protejez fratele de a fi violat de tatăl nostru. Şi, 40 de ani mai târziu, aflu că a devenit ca el”, a spus Randall Fowler.

Fratele lui Spacey, imitator al lui Rod Stewart şi şofer de limuzine în Idaho, nu mai ţine legătura cu fratele lui de mai mulţi ani. Chiar şi aşa, el consideră că este „repugnant” ceea ce a făcut fratele lui, dacă zecile de acuzaţii care i-au fost aduse sunt adevărate.

Teoria lui Fowler este că Spacey a urmat acelaşi tipar de comportament pe care l-a avut tatăl lor. Fowler a reuşit să plece din „casa ororilor”, aşa cum a caracterizat căminul în care a crescut, când a ajuns la vârsta majoratului, însă fratele lui mai mic a rămas acolo încă cinci ani, fără ca cineva să îl protejeze.

„Cred că asta (abuzurile tatălui, n.r.) mi-a distrus mare parte din viaţa de adult. Fratele meu, în schimb, a devenit actor, a câştigat mulţi bani, putere şi influenţă. A folosit toate astea pentru a-şi atrage prada. A făcut-o şi i-a mers timp de 40 de ani”, a mai spus Fowler.

El a vorbit şi despre cei care i-au stat alături lui Kevin Spacey toţi aceşti ani, văzându-i comportamentul, dar care acum „au sărit din barcă ca şi când brusc ar fi căpătat o conştiinţă”

În octombrie 2017, după izbucnirea scandalului privind acte de hărţuire sexuală comise de Kevin Spacey, actorul a povestit într-un interviu că tatăl lui era un „nazist, pervers şi sadic”.

Luni, actorul Kevin Spacey a fost pus sub acuzare în Nantucket pentru că a agresat sexual un tânăr în 2016. El pledează nevinovat.

Începând cu luna octombrie a anului 2017, peste 30 de bărbaţi au spus că au fost victime ale comportamentului sexual neadecvat al lui Spacey. Acuzaţiile la adresa actorului au fost lansate în urma izbucnirii scandalului sexual care îl are în centru pe producătorul hollywoodian Harvey Weinstein.

La scurt timp, Netflix a anunţat încheierea colaborării cu actorul, la fel şi teatrul Old Vic din Londra.

Kevin Spacey, născut pe 26 iulie 1959, este considerat unul dintre cei mai talentaţi actori ai generaţiei sale. Starul hollywoodian a câştigat două premii Oscar, pentru rolurile interpretate în filmele „Suspecţi de serviciu/ The Usual Suspects” (1995) şi „American Beauty” (1999). A jucat în filme precum „Se7en”, „LA Confidential”, „K-Pax” şi „The Men Who Stare at Goats”. Din 2013 până în 2017, a jucat rolul principal în serialul „House of Cards”. În plus, el a făcut numeroase roluri în teatru.

Etichete:

,

,

,