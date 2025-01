Începe procesul în care A$AP Rocky este acuzat că și-a împușcat un prieten. Câți ani de închisoare riscă rapperul căsătorit cu Rihanna

Vineri începe procesul în care rapperul A$AP Rocky este acuzat că a tras cu o armă într-un fost prieten, într-un incident din 2021 desfășurat lângă un hotel de la Hollywood, informează BBC. Starul hip-hop, nominalizat la Grammy, care este, de asemenea, un mogul al modei și partenerul de viață al cântăreței Rihanna, a pledat nevinovat și a negat acuzațiile.

Rapperul, al cărui nume real este Rakim Mayers, riscă 24 de ani de închisoare dacă va fi condamnat pentru două acuzații de agresiune în incidentul din 2021 lângă un hotel de la Hollywood. Victima, colegul artist și prietenul din copilărie Terell Ephron, a mărturisit anul trecut că a fost rănit de gloanțe la o mână și a decis să caute tratament medical la un spital după ce a zburat înapoi la New York.

Un juriu format din șapte femei și cinci bărbați a fost selectat pe parcursul a trei zile în această săptămână înainte ca argumentele de deschidere să înceapă vineri. Procesul este de așteptat să dureze aproximativ trei săptămâni.

A$AP Rocky a pledat nevinovat și a negat acuzațiile. Sursa foto: Profimedia Images

Autoritățile spun că altercația care s-a lăsat cu împușcături a avut loc pe 6 noiembrie 2021, după o „discuție aprinsă” la Hollywood între rapper și Terell Ephron, care făceau parte din colectivul hip-hop A$AP Mob și se cunosc de pe vremea când au fost împreună la un liceul din New York. Rapperul ar fi scos mai întâi arma într-o manieră amenințătoare în timpul unei altercații fizice în aer liber, la doar o stradă de Hollywood Walk of Fame, potrivit documentelor de acuzare. Procurorii spun că ulterior acesta a tras cu arma de două ori în direcția victimei, care a suferit răni ușoare.

Rapper-ul a spus că arma era un pistol care nu trăgea cu muniție reală, potrivit presei americane și a refuzat o înțelegere înainte de proces. Agenția de presă AP a raportat că acest lucru ar fi însemnat să fie de acord să facă 180 de zile de închisoare. Avocatul său a declarat presei americane că sunt pregătiți pentru proces și așteaptă cu nerăbdare meargă mai departe.

„Suntem gata să începem. A trecut mult timp", a declarat avocatul său Joe Tacopina pentru Associated Press. „A fost ceva care planează peste capul lui Rocky și al Rihannei și al familiei lor de o vreme. Suntem nerăbdători să rezolvăm această chestiune și să lăsăm asta în urmă”.

Un punct cheie de dispută în caz este ancheta poliției și rănile lui Ephron. Avocații rapperului au susținut în documentele instanței că cazul ar trebui respins pentru că acestuia i-a luat mai multe zile pentru a raporta incidentul. Polițiștii nu au găsit urme de gloanțe atunci când au cercetat zona, dar Ephron s-a întors la fața locului mai târziu și a adunat două cartușe pe care a spus că le-a găsit în zonă. Le-a adus când a raportat incidentul două zile mai târziu. Arma care se presupune că a fost folosită în incident nu a fost găsită.

Avocatul lui A$AP Rocky a pus, de asemenea, la îndoială rana pe care acesta a avut-o la mână și a susținut că ar fi putut fi de la un pumn.

Procesul are loc într-un moment crucial pentru A$AP Rocky

În mai, artistul urmează să prezideze Gala Met 2025 alături de nume mari precum Anna Wintour, pilotul britanic de mașini de curse Lewis Hamilton, cântărețul Pharrell Williams și superstarul de baschet LeBron James.

Mai târziu în această vară, el urmează să apară și într-un film regizat de Spike Lee, numit „Highest 2 Lowest”, alături de legenda actoriei Denzel Washington.

Vedeta a primit anterior o condamnare de doi ani cu suspendare pentru rolul său într-o ceartă din Stockholm în august 2019. Rapperul și doi membri din anturajul său au fost condamnați pentru că au bătut un tânăr de 19 ani după o ceartă. Ei au spus că au acționat în legitimă apărare, dar instanța le-a respins argumentul.

Cazul a atras atenția presei la nivel mondial după ce președintele american Donald Trump a încercat fără succes să obțină eliberarea lui Mayers din închisoare, care era după gratii în așteptarea procesului.

Născut la New York, Mayers este una dintre cele mai mari vedete din anii 2010, câștigând opt single-uri de platină în SUA, inclusiv Wild For The Night, Everyday, LSD și A$AP Forever. A atins celebritatea fiind susținut susținut de Drake și a lucrat cu artiști precum Alicia Keys, Lana Del Rey, Skepta, Selena Gomez și Kendrick Lamar.

