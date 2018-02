Jennifer Lawrence a anunţat că renunţă la actorie un an

Actriţa Jennifer Lawrence, premiată cu Oscar şi una dintre cele mai bine plătite actriţe, a anunţat că renunţă la actorie timp de un an, scrie BBC şi News.ro.

Foto: Gulliver/Getty Images

Vedeta din "Jocurile Foamei" va lipsi de pe platourile de filmare 12 luni pentru "a se dedica implicării tinerilor în politică".

Lawrence se află deja în comitetul director al mişcării civice Represent.Us. alături de un colaborator frecvent, regizorul David O Russell.

Campaniile organizaţiei nonprofit luptă împotriva mitei în politică şi pentru legi anticorupţie.

"Îmi voi lua liber anul viitor", a declarat actriţa pentru ET. "Voi lucra cu această organizaţie ca parte a Represent. Us, încercând să implic tineri în politică la nivel local. Nu are nimic de-a face cu partizanatul (politic). Este vorba de demersuri anticorupţie şi legi care să fie aprobate din stat în stat pentru a repara democraţia noastră", a mai spus ea.

Lawrence este deja cunoscută pentru activismul ei politic. Este una dintre primele actriţe celebre care a abordat problema diferenţelor de salarii la Hollywood între femei şi bărbaţi.

Luna trecută, ea s-a alăturat actriţei Cameron Diaz şi cântăreţei Adele la Women's March din Los Angeles, care a militat pentru drepturile femeilor şi egalitate.

Jennifer Lawrence este actriţă americană, născută pe 15 august 1990. A debutat cu un rol secundar în „Garden Party” (2008) şi a impresionat apoi cu o evoluţie remarcabilă în drama independentă „Winter's Bone” (2010), care i-a adus prima dintre cele patru nominalizări ale sale la premiile Oscar. A devenit cunoscută pe plan internaţional graţie rolului Mystique din filmul ”X-Men: First Class” (2011), pe care l-a reluat apoi în mai multe lungmetraje din universul francizei ”X-Men”.

Personajul Katniss Everdeen pe care l-a interpretat în franciza ”Jocurile foamei/ Hunger Games” (2012-2015) au transformat-o într-un star mondial şi i-au adus onorarii uriaşe. A fost apreciată şi de criticii de cinema, în special pentru colaborările sale cu regizorul David O. Russell.

Jennifer Lawrence a câştigat Oscarul la categoria ”cea mai bună actriţă” cu rolul din filmul ”Silver Linings Playbook” (2012) şi a fost de alte două ori nominalizată la premiile Oscar - pentru rol secundar, cu filmul ”American Hustle” (2013), şi pentru rol principal, pentru filmul ”Joy” (2015).