Harvey Weinstein: „M-am culcat cu Jennifer Lawrence şi uite unde a ajuns ea acum: tocmai a câştigat un Oscar”

Producătorul de film Harvey Weinstein s-a lăudat că ar fi întreţinut raporturi sexuale cu Jennifer Lawrence după ce o altă actriţă i-a respins avansurile, se afirmă într-un set de documente judiciare ce au fost depuse în cadrul unui proces demarat în Statele Unite, informează Press Association și Agerpres.

Foto: Gulliver/Getty Images

Noua acuzaţie formulată împotriva producătorului hollywoodian căzut în dizgraţie face parte dintr-un set de documente judiciare depuse la un tribunal din Los Angeles în cursul zilei de vineri. O femeie, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, afirmă că Harvey Weinstein a forţat-o să întreţină cu el un raport sexual oral.



Harvey Weinstein a negat toate acuzaţiile de întreţinere a unor raporturi sexuale neconsensuale.



Potrivit noilor documente, producătorul de film a împins-o pe actriţă şi a obligat-o să rămână întinsă pe podea în timpul unei întâlniri pe care a avut-o cu ea în biroul lui, în 2013, înainte de a o agresa sexual.



Atunci când ea i-a respins avansurile, Weinstein i-ar fi spus: "Chiar îţi doreşti să devii actriţă? M-am culcat cu Jennifer Lawrence şi uite unde a ajuns ea acum: tocmai a câştigat un Oscar".



Jennifer Lawrence a dat publicităţii un comunicat de presă, vineri, în care a negat că a întreţinut raporturi sexuale cu Harvey Weinstein.



"Inima mea e plină de durere pentru toate acele femei care au fost victime ale lui Harvey Weinstein. Nu am avut niciodată altceva decât o relaţie profesională cu el. Acesta este încă un exemplu pentru tacticile de prădător sexual şi minciunile pe care le-a folosit pentru a ademeni un număr nesfârşit de femei", a precizat vedeta americană.



Reclamanta i-a dat în judecată atât pe Harvey Weinstein, cât şi pe The Weinstein Company, studioul de producţie cinematografică pe care acuzatul l-a înfiinţat împreună cu fratele lui, Bob Weinstein. Acuzaţiile formulate în instanţă vizează agresiunea sexuală şi discriminarea.



Un reprezentant al producătorului american a spus că procesul a fost "intentat cu răutate" şi că Harvey Weinstein se simte "jenat" faţă de Jennifer Lawrence, care a fost "din păcate atrasă fără voia sa în această tentativă urâtă de defăimare".



Noul proces a fost demarat după ce mai multe acuzatoare ale lui Harvey Weinstein au încercat să blocheze o iniţiativă a acestuia de a prezenta în public o parte dintre e-mailurile sale private.



Harvey Weinstein a cerut Tribunalului pentru Faliment din statul american Delaware să îi permită să recupereze anumite dosare şi documente din sediul The Weinstein Company.



El doreşte să folosească acele e-mailuri pentru a se apăra în faţa acuzaţiilor de agresiune sexuală în cadrul unui proces care se desfăşoară la New York. Însă acuzatoarele sale dintr-un proces civil separat încearcă să blocheze această petiţie din cauza îngrijorărilor lor legate de confidenţialitate.



Ele au cerut judecătorului să îl împiedice pe Weinstein să furnizeze acele documente către "mass-media (sau către orice alt terţ)", după ce avocaţii producătorului de film le-ar fi spus că acesta "intenţionează să facă publice acele e-mailuri pentru a contrabalansa tribunalul opiniei publice".



Harvey Weinstein va trebui să se prezinte din nou la tribunal în cadrul unei audieri ce a fost programată pe data de 20 decembrie.

Etichete:

,

,