Managerul lui Britney Spears: Este posibil să nu mai cânte niciodată

Larry Rudolph, managerul cântăreţei americane Britney Spears, a declarat că este posibil ca artista să nu mai concerteze vreodată.

El a declarat pentru TMZ: „Ca persoana care are grijă de cariera ei - bazat pe informaţiile pe care eu şi ceilalţi cae au lucrat cu ea le au - îmi este clar că nu ar trebui să reia rezidenţa din Las Vegas, nu în viitorul apropiat şi poate niciodată”.

Rudolph i-a fost manager lui Spears încă de la primul ei album, „Baby... One More Time” (1999).

„O privesc ca pe fiica mea. Îmi doresc ca ea să găsească un loc liniştit şi fericit, orice ar însemna asta pentru ea. Nu mai este vorba despre o carieră, este vorba despre viaţă”, a spus managerul.

Declaraţiile lui vin în contextul în care Spears îşi doreşte revenirea pe scena din Las Vegas, după ce mai mult de o lună a fost internată într-un centru de tratament psihiatric, însă decizia a fost luată de a nu continua cu aceasta.

„Britney este cea care e concentrată să se facă bine”, a mai spus Rudolph, care a vorbit şi despre mişcarea „Free Britney” a unor fani care cred că artista a fost internată cu forţa.

El a mai spus că „la un anumit moment, ea va înregistra din nou”.

„Şi-a luat un timp pentru a se aduna. S-a pus înaintea tuturor şi sunt mândru de ea pentru asta. Dacă nu va mai lucra vreodată, asta este. Rolul meu este să am grijă de cariera ei când vrea una. Dacă revine puternică şi doritoare, minunat. Dacă ia o pauză de şase luni sau şase ani, este foarte bine. Pentru mine, este vorba să îşi găsească locul ei fericit”, a mai afirmat Rudolph. „Lăsaţi-o să fie civil pentru o perioadă. A dat atât de mult. Daţi-i timp”.

Britney Spears, născută pe 2 decembrie 1981, în McComb (Mississippi), este cântăreaţă, dansatoare şi actriţă. Primele ei două albume de studio, „Baby One More Time” (1999) şi „Oops!... I Did It Again" (2000), au ajutat-o să devină un star al muzicii pop. De atunci, Britney Spears a câştigat numeroase trofee şi distincţii, între care un Grammy şi două trofee Emmy, a lansat în total 9 albume de studio, cel mai recent fiind „Glory", apărut în august 2016. Discurile ei au fost vândute în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial.