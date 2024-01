Britney Spears neagă lansarea unui nou album: „Nu mă voi întoarce niciodată în industria muzicală”

Britney Spears a spus că „nu va reveni niciodată în industria muzicală”, după ce săptămâna trecută au apărut informaţii potrivit cărora artista plănuieşte să se întoarcă în studioul de înregistrări, informează BBC.

Vedeta pop a răspuns astfel unor afirmaţii apărute în presa americană potrivit cărora cântăreaţa caută compozitori pentru cel de-al 10-lea album de studio.

„Ca să fie clar, cele mai multe dintre ştiri sunt nişte tâmpenii!”, a scris cântăreaţa pe Instagram.

„Au tot anunţat că sunt în căutarea unor persoane la întâmplare pentru a face un nou album... nu voi mai reveni niciodată în industria muzicală”.

Potrivit unor publicaţii, Julia Michaels şi Charlie XCX ar fi fost recrutaţi de artistă drept colaboratori.

Spears a mai spus că ea compune muzică doar pentru amuzament dezvăluind totodată că a compus peste 20 de melodii pentru alţi artişti în ultimii doi ani.

„Sunt ghostwriter şi, sincer vorbind, îmi place aşa”, a scris cântăreaţa, celebră pentru hituri precum „Baby One More Time”, „Oops!... I Did It Again” şi „Toxic”.

Cântăreaţa şi-a ilustrat mesajul de pe Instagram cu pictura „Salomeea cu capul Sfântului Ioan Botezătoru”, de pictorul renascentist Guido Reni.

În august 2022, Spears a lansat primul ei material discografic după încetarea unei tutele care i-a controlat aproape toate aspectele vieţii.

„Hold Me Closer”, un duet cu Sir Elton John, a marcat revenirea lui Spears pe scena muzicală după o pauză de şase ani.

Fanii i-au cerut artistei să revină la muzică şi, deşi cântăreaţa a mai dat de înţeles în ocazii anterioare că este sceptică cu privire la o revenirea în industria muzicală, este pentru prima dată când exclude acest lucru fără echivoc.

Anul trecut, cântăreaţa şi-a publicat un volum de memorii intitulat „The Woman in Me”, în care a descris viaţa pe care a dus-o sub tutela tatălui ei şi a dezvăluit că a făcut un avort medical pe când era într-o relaţie cu Justin Timberlake.

„Să avansez în cariera muzicală nu este prioritatea mea în acest moment'”, a scris artista la acea vreme. „Este vremea să nu mai fiu aşa cum doresc ceilalţi să fiu; este momentul să mă regăsesc”.

