Matthew Perry, dezvăluiri despre lupta cu drogurile: „Colonul a explodat din cauza opioidelor. Mi-au dat 2% şanse de a trăi”

Actorul american Matthew Perry, cunoscut pentru interpretarea personajului Chandler Bing în serialul de succes „Friends”, vorbeşte despre lupta sa cu dependenţa de alcool şi de droguri într-o nouă carte de memorii intitulată „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, care va apărea în librării din 1 noiembrie.

„Am vrut să vorbesc atunci când m-am simţit la adăpost de a intra din nou în zona întunecată a lucrurilor”, a declarat el în exclusivitate pentru People în cover story-ul numărului din această săptămână. „A trebuit să aştept până când am fost destul de sigur că eram abstinent - departe de boala activă a alcoolismului şi a dependenţei - pentru a pune totul pe hârtie. Şi principalul lucru a fost că eram destul de sigur că va ajuta oameni”, mărturiseşte vedeta, azi în vârstă de 53 de ani.

Perry îşi deschide memoriile cu dezvăluirea faptului că era să moară în urmă cu câţiva ani, la vârsta de 49 de ani.

Recunoscând public că la vremea respectivă a suferit o perforaţie gastrointestinală, actorul povesteşte că a petrecut, de fapt, săptămâni întregi luptând pentru viaţa sa după ce colonul său a explodat din cauza consumului excesiv de opioide. Vedeta a petrecut două săptămâni în comă şi cinci luni în spital şi a fost nevoit să folosească o pungă de colostomie timp de nouă luni.

„Medicii i-au spus familiei mele că am avut 2% şanse de a trăi. Am fost pus pe ceva numit aparat ECMO, care se ocupă de întreaga ventilaţie pentru inima şi plămânii tăi”, a declarat actorul pentru People, citat de Agerpres.

Când Perry a fost distribuit pentru prima dată în serialul „Friends”, la vârsta de 24 de ani, dependenţa sa de alcool abia începea să iasă la suprafaţă. „Mă puteam descurca, într-un fel. Dar până la 34 de ani, eram cu adevărat afundat într-o mulţime de probleme”, recunoaşte el. „Dar au fost ani în care am fost abstinent în acea perioadă. Sezonul 9 a fost anul în care am fost abstinent până la capăt. Şi ghiciţi în ce sezon am fost nominalizat pentru cel mai bun actor? Mi-am zis: 'Asta ar trebui să îmi spună ceva'”, povesteşte el.

La un moment dat în timpul perioadei în care filma „Friends”, Perry ajunsese să ia 55 de Vicodin (analgezic) pe zi şi avea o greutate de 128 de kilograme. „Nu ştiam cum să mă opresc”, mărturiseşte el. „Dacă poliţia ar fi venit la mine acasă şi mi-ar fi spus: 'Dacă bei în seara asta, te vom duce la închisoare', aş fi început să împachetez. Nu mă puteam opri pentru că boala şi dependenţa sunt progresive. Aşa că devine din ce în ce mai rău pe măsură ce îmbătrâneşti”, explică el.

Sincer în legătură cu recăderile sale - a fost la dezintoxicare de 15 ori de-a lungul anilor - Perry a învăţat în timp cum să reuşească să se menţină abstinent. ”Sunt destul de sănătos acum”, dă asigurări el, fără să spună însă de cât timp este abstinent

