Metallica își anulează concertele. Solistul James Hetfield se internează la dezintoxicare

Metallica a anunțat vineri că își anulează concertele programate anul acesta în Australia și Noua Zeelandă, întrucât solistul James Hetfield trebuie să-și reînceapă tratamentul pentru dependențele cu care se luptă de mai mulți ani.

Trupa rock, care a concertat astă-vară la București, avea în octombrie programate șase concerte în Australia, iar la 31 octombrie și 2 noiembrie urma să cânte la Auckland, în Noua Zeelandă, în cadrul turneului WorldWired.

„După cum probabil mulți dintre voi știți, fratele nostru James se luptă periodic cu dependența, de mai mulți ani. Din păcate, acum trebuie să reînceapă un program de tratament, pentru a se face din nou bine”, au transmis Lars Ulrich, Kirk Hammett și Robert Trujillo, ceilalți membri ai trupei, într-un comunicat postat pe site-ul Metallica.

Lars Ulrich, Kirk Hammett și Robert Trujillo le mulțumesc fanilor pentru înțelegere și sprijin. „Vrem neapărat să venim în colțul vostru de lume de îndată ce sănătatea și programul ne permit. Vă vom anunța cât de curând vom putea. Încă o dată, ne pare foarte rău că v-am produs o așa neplăcere atâtora dintre voi, mai ales că mulți dintre cei mai devotați fani ai noștri parcurg distanțe mari ca să asiste la concertele noastre”, spun cei trei membri Metallica.

James Hetfield nu a făcut niciodată un secret din lupta sa periodică cu drogurile și alcoolul. În 2001, s-a internat într-o clinică de reabilitare pentru a-și trata alcoolismul și „alte dependențe”. A stat acolo șapte luni, apoi alte patru luni și le-a petrecut cu familia înainte de a se realătura trupei.

Problemele lui cu alcoolismul și dependența au fost detaliate în documentarul din 2004 „Some Kind of Monster”. În 2017 declara că nu a mai băut de 15 ani, relatează revista Rolling Stones. „Frica a fost o bună motivare pentru mine. Să-mi pierd familia era lucrul care mă speria cel mai mult”, a povestit Hetfield.

Metallica este una dintre cele mai apreciate, premiate şi bine vândute trupe de thrash şi heavy metal din lume. Face parte din „The Big Four of Thrash” alături de Slayer, Megadeth şi Anthrax. Are în palmares 9 premii Grammy, câştigate în urma a 23 de nominalizări, şi şase albume consecutive plasate pe prima poziţie în topul american Billboard 200.

În cei 38 de ani de carieră, trupa a vândut 125 de milioane de albume, dintre care 66 de milioane au fost vândute doar în SUA.

Trupa este formată în prezent din James Hetfield (voce), Lars Ulrich (tobe), Kirk Hammett (chitară) şi Robert Trujillo (bas).

Metallica a fost înfiinţată în octombrie 1981, la Los Angeles, de James Hatfield (chitară şi voce) și bateristul Lars Ulrich.

