„Mi-am înșelat soția și am un copil în afara căsniciei.” Anunțul neașteptat făcut de Dave Grohl, solistul trupei Foo Fighters

Dave Grohl, solistul trupei rock Foo Fighters, a dezvăluit că și-a înșelat soția și că a devenit tatăl unei fetiţe născute „în afara căsniciei” sale cu Jordyn Blum.

Vedeta, în vârstă de 55 de ani, a declarat marţi într-o postare pe Instagram că intenţionează să fie un "părinte iubitor, care îşi va sprijini" fiica.

„Recent am devenit tatăl unei fiice, născute în afara căsniciei mele. Plănuiesc să fiu un părinte iubitor, care o va sprijini. Îmi iubesc soția și copiii și fac tot ce pot pentru a le recâștiga încrederea și a le câștiga iertarea,” este mesajul artistului.

Artistul este căsătorit cu Blum din 2003 şi au împreună trei fiice: Violet (18 ani), Harper (15 ani) şi Ophelia (10 ani), potrivit Agerpres.

Grohl a declarat că îşi iubeşte familia şi va face tot ceea ce îi stă în putinţă "pentru a le recâştiga încrederea şi a le obţine iertarea".

El a mai fost căsătorit cu fotografa Jennifer Youngblood între 1994 şi 1997.

Rockerul a fost toboşarul trupei grunge Nirvana din 1990 până în 1994, când solistul Kurt Cobain s-a sinucis la vârsta de 27 de ani.

Grohl a lansat apoi trupa Foo Fighters, ale cărei albume au ajuns pe primul loc în topurile internaţionale, cel mai recent dintre acestea, "But Here We Are" (2023), nefăcând excepţie.

