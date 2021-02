Premierul Florin Cîțu a mărturisit, joi seara, la Digi24 că este nerăbdător ca viața să revină la normal și să meargă la concerte, însă pentru aceasta este nevoie ca populația să se vaccineze și să respecte în continuare regulile de bază din pandemie. Șeful executivului spune că se vor găsi soluții pentru ca oamenii să meargă în concediu la vară și a părut mai degrabă sceptic în privința așa-numitului „pașaport de vaccinare”.

Întrebat care este misterul tricoului cu Foo Fighters purtat la vaccinare, Florin Cîțu a mărturisit că ascultă multă muzică, inclusiv Foo Fighters, formație rock care a lansat un album chiar în ajunul zilei în care șeful executivului a făcut rapelul. Atunci a venit îmbrăcat cu un tricou pe care era menționat numele acestei trupe.

„Nu multă lume știe că Foo Fighters tocmai lansase un album în acea noapte. Dar nu avea nicio legătură. Era un tricou. Sunt o groază de tricouri pe care le folosesc în timpul liber. Era zi de sâmbătă, acela a fost tricoul cu care am venit în acea zi”, a explicat premierul. „Ascult și Foo Fighters, ascult multă muzică, nu doar rock, sunt mai multe. Dar rock, da”, a explicat premierul.

„Medicine at Midnight” este cel de-al zecelea album de studio lansat de trupa americană de rock Foo Fighters. Albumul, care trebuia să fie lansat inițial în 2020, a fost amânat din cauza pandemiei până la 5 februarie 2021. Premierul a avut rapelul la vaccin în data de 6 februarie și a venit îmbrăcat cu un tricou negru pe care scria Foo Fighters.

„Ideea este următoarea: să știți că și eu aștept - și de aceea vreau să avem o campanie de vaccinare de succes și fac tot ceea ce este posibil și am alocat și resurse pentru aceste vaccinuri -, vreau să revenim la normal și depinde de noi să revenim la normal”, a spus Florin Cîțu. Întrebat dacă vrea la concerte, a spus: „Și la concerte să știți că vreau, vreau și la concerte. Sper să fie cât mai curând”.

Florin Cîțu: Nu trebuie să ne relaxăm în acest moment

El a atras însă atenția că nu ajunge numai campania de vaccinare. „Trebuie în continuare să păstrăm măsurile pe care le avem acum: măști, să mergem cu masca în spațiu public peste tot; dezinfectant; distanțare socială. Trebuie să nu ne relaxăm în acest moment. Pentru că am câștigat foarte mult, avem această campanie care ne ajută, dar nu am trecut de pandemie. Și ca să ajungem la concertele rock - unde vreau să merg și eu și prietenii mei și toată lumea - trebuie să mai stăm puțin așa acum”, a punctat Florin Cîțu. Întrebat dacă există vreun orizont de timp, dacă marile festivaluri vor avea loc anul acesta, premierul a spus că nu știe să răspundă în acest moment. „Haideți să luăm pe rând să vedem dacă sunt”, a îndemnat premierul.

„Dar vrem cu toții să revenim la normal și depinde de noi să revenim la normal. Nu vreau să pierdem ceea ce am câștigat în aceste luni, când oamenii s-au comportat exemplar, chiar dacă au fost și la munte, au fost și în excursii, până la urmă au păstrat masca, au păstrat distanțarea. România este una dintre țările în care totuși am reușit să păstrăm - în această perioadă când majoritatea restului Europei are probleme - numărul de infectări redus. Haideți să păstrăm acest număr în continuare. Și depinde doar de noi să facem asta”, a adăugat Cîțu.

Cîțu: După ce va trece pandemia, nimeni nu va mai discuta despre un pașaport al vaccinării

Premierul spune, pe de altă parte, că în ceea ce-l privește nu crede că va merge în vacanță anul acesta. „N-am mai avut vacanță de ceva timp, dar am momente, am câteva zile, o zi-două, pe care le petrec cu prietenii, cu familia”, a spus Cîțu. El a precizat că merge la țară, pentru că părinții săi trăiesc la o casă la țară, departe, pe un drum nepietruit.

Întrebat ce să facă oamenii care în perioada aceasta ar vrea să-și planifice concediul de la vară, premierul a dat asigurări că, la fel ca anul trecut, vor fi găsite și anul acesta soluții pentru ca oamenii să meagă în concendiu, „mai ales că avem anul acesta campania de vaccinare, care în vară va fi avansată”, a menționat Florin Cîțu. El a adăugat că deși anul acesta nu vor mai fi date vouchere de vacanță, sunt aproape 1,2 miliarde de lei în voucherele de concedii rămase nefolosite din precedenții doi ani, care au fost prelungite.

Întrebat dacă susține ideea unui „pașaport de vaccinare”, premierul a spus că autoritățile trebuie să aibă mai multe date înainte de a lua o decizie. „Este complicat să ai o astfel de discuție în momentul în care nu ai făcut o vaccinare a cel puțin 70 la sută din populație”, a explicat premierul. „După ce va trece pandemia, nimeni nu va mai discuta despre acest pașaport al vaccinării. Este o discuție în acest moment. Este prematură. Nu are rost să discutăm până nu vom avea 70 la sută din persoane vaccinate”, subliniat șeful executivului.

El a mai spus că în privința turiștilor străini care ar vrea să vină în România, „avem condiții clare: pentru cei care sunt vaccinați, la zece zile după rapel, sunt deja condiții transparente, nu trebuie să mai creăm și un pașaport. Dar vom vedea cum vor evolua discuțiile la nivel european”, a adăugat Florin Cîțu.

