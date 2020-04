One World: Together At Home. Mega-concert gratuit, sâmbătă noaptea, cu mari vedete internaționale

Elton John, Pharrell Williams, Chris Martin, Paul McCartney, Billie Eilish, Celine Dion, Shawn Mendes, Camila Cabello, Usher, Stevie Wonder, Alicia Keys, Rolling Stones și mulți alții… Toate aceste staruri vor participa sâmbătă la un mega-concert: „One World: Together At Home” (O singură lume: împreună acasă”), organizat de cântăreața americană Lady Gaga și de asociația Global Citizen.

Lady Gaga şi organizaţia Global Citizen au strâns până acum peste 35 de milioane de dolari în beneficiul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Concertul, gratuit, va fi difuzat pe rețelele sociale (Facebook, Twitter, YouTube etc), dar este preluat și de multe canale de televiziune din toată lumea. Va începe la ora 17:00, ora Los Angeles-ului (duminică, ora 3:00, ora României). Lista completă a vedetelor care vor apărea poate fi consultată aici.

Gazde vor fi Stephen Colbert, Jimmy Kimmel și Jimmy Fallon.

Evenimentul este dedicat cadrelor medicale aflate în prim-planul luptei cu pandemia de coronavirus și Organizației Mondiale a Sănătății și se dorește a fi concertul „Live Aid” al noii generații.

Este de departe, cel mai mare eveniment muzical virtual organizat de la începutul pandemiei, de când industria showbiz-ului și-a văzut porțile închise. Reversul medaliei a fost că am asistat la o explozie de concerte live transmise pe internet de muzicienii aflați în izolare.

În 1985, concertul Live Aid, organizat printre alții de Bob Geldorf, a avut loc pe două stadioane, în SUA și Marea Britanie, și a fost un maraton muzical ce a adunat starurile momentului pentru a veni în sprijinul populației din Etiopia, care suferea din cauza foametei.

Concertul a adunat atunci 72.000 de persoane pe stadionul Wembley din Londra, unde Queen și U2 au avut prestații rămase în istorie, iar Paul McCartney a cântat Hey Jude la un microfon care timp de două minute nu a funcționat. Pe el și pe Elton John, și el particiant la Live Aid, îi puteți urmări și în concertul One World.

Iar pe stadionul JFK din Philadelphia au venit 90.000 de oameni. Gazdă a fost Jack Nicholson, iar Joan Baez le-a spus spectatorilor: „Acesta este Woodstock-ul vostru”. Madonna, Tom Petty, Bob Dylan, Eric Clapton, Patti LaBelle, Teddy Pendergrass, Mick Jagger, Neil Young și Tina Turner s-au numărat printre artiștii care au urcat pe scenă.

S-a estimat că 1,9 miliarde de oameni s-au uitat la Live Aid. În 1985, însemna aproape 40 la sută din populația lumii.

Editor: Luana Păvălucă