Românca inclusă de o publicaţie străină în Top 100 cele mai frumoase femei din 2017

Cântăreaţa Antonia a fost inclusă de o publicaţie străină în Top 100 cele mai frumoase femei din anul 2017. Ea a fost situată pe locul al 11-lea în clasament, surclasând-o pe Monica Bellucci, precum şi pe actriţele premiate cu Oscar Keira Knightley, Natalie Portman, Marion Cotillard şi Lupita Nyong'o, scrie News.ro.

Foto: Facebook

Antonia se află la cea de-a cincea apariţie în această listă, iar în acest an le-a surclasat pe actriţele şi modelele: Emma Watson, care a deţinut primul loc în acelaşi clasament întocmit în 2011 şi care în acest an ocupă locul 14, Lupita Nyong'o, aflată pe locul 19, Gal Gadot, cunoscută pentru interpretarea personajului Wonder Woman, aflată pe locul 22, precum şi pe Emilia Clarke, care interpretează rolul Daenerys Targaryen din serialul „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, ea ocupând locul 27.

Antonia le-a mai surclasat pe actriţele: Margot Robbie, aflată pe locul 33, Sophie Turner, care interpretează personajul Sansa în „Urzeala tronurilor”, aflată pe locul 39, Marion Cotillard, aflată pe locul 47, după ce, în 2013, a condus clasamentul, Nathalie Emmanuel, o altă actriţă din distribuţia serialului „Urzeala tronurilor”, aflată pe locul 48, Natalie Portman, aflată pe locul 50, după ce, în 2008, a condus topul, Selena Gomez, aflată pe locul 56, Keira Knightley, aflată pe locul 92, după ce a fost pe primul loc în topurile din 2005 şi 2006, precum şi Monica Bellucci, situată pe locul 98, şi Cara Delevigne, aflată pe locul 100.

Pe primul loc în acest clasament se află actriţa americană de origine filipineză Liza Soberano, în vârstă de 19 ani. Pe locul al doilea se află modelul francez Thylane Blondeau, în vârstă de 16 ani, iar pe locul al treilea, cântăreaţa Chou Tzu-yu, în vârstă de 18 ani, din Taiwan.

În top 10 urmează: actriţa canadiană Sarah Gadon, actriţa, cântăreaţa şi modelul sud-coreean Nana, care a condus topul în 2014 şi 2015, supermodelul britanic Jourdan Dunn, care s-a aflat pe primul loc în 2016, actriţa australiană Adelaide Kane, cântăreaţa şi actriţa de origine chineză Ju Jingyi, actriţa iraniană Golshifteh Farahani şi actriţa şi modelul Camilla Belle, care a condus clasamentul în 2010.

Topul celor mai frumoase 100 de chipuri, este prezentat de TV Candler în publicaţia anuală The Independent Critics List. Această listă este publicată în diferite formate încă din anul 1990.