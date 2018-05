Soția lui Harvey Weinstein a povestit cum a slăbit 5 kilograme în 5 zile, după izbucnirea scandalului de la Hollywood

Soţia lui Harvey Weinstein, producătorul de la care a început scandalul abuzurilor sexuale de la Hollywood, spune că nu ştia nimic despre comportamentul abuziv al acestuia. Ea a acordat un interviu revistei Vogue.

Este prima oară când Georgina Chapman, în vârstă de 42 de ani, vorbeşte despre acuzaţiile aduse soţului său. Creatoarea de modă este căsătorită cu Harvey Weinstein din 2007 şi susţine că nu a bănuit niciodată că acesta ar abuza femei. Dar recunoaşte că a fost naivă şi că s-a simţit umilită.

De la primele dezvăluiri care l-au vizat pe Weinstein, Georgina Chapman a povestit cum a slăbit 5 kilograme în cinci zile. „Capul mi se învârtea şi a fost dificil, pentru că primul articol făcea referire la un timp cu mult înainte de a îl întâlni, aşa că a existat un moment când nu am putut lua o decizie în cunoştinţă de cauză. Apoi poveştile s-au extins şi am realizat că nu a fost un incident izolat”., potrivit News.ro.



„Am ştiut că trebuie să mă retrag şi să iau copiii de acolo”, a mai afirmat ea.



De la Los Angeles, ea a plecat cu copiii la Londra. „Nu vreau să fiu văzută ca o victimă. Pentru că nu cred că sunt. Sunt o femeie într-o situaţie de neplăcută, dar nu este singurul caz”.



Despre Harvey Weinstein, ea a povestit să a fost un „partener minunat, un prieten şi un confident, un susţinător”. „Mi-ar plăcea să am răspunsuri, dar nu le am”.

Georgina Chapman şi-a părăsit partenerul de viaţă la câteva zile după izbucnirea scandalului şi urmează să divorţeze.

Peste 70 de femei l-au acuzat până acum pe Harvey Weinstein de comportament nepotrivit - de la hărţuire până la viol.