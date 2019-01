The Cranberries au lansat cea mai nouă melodie. Vocea lui Dolores O'Riordan se aude din nou, la un an de la moartea solistei

Grupul de rock irlandez The Cranberries a lansat marţi melodia „All Over Now”, înregistrat cu vocea solistei Dolores O'Riordan, care a murit în mod accidental în urmă cu exact un an.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Melodia va fi urmată de un album, pentru a aduce un omagiu solistei, decedată în timp ce lucra la acest din urmă material discografic. Titlul „All Over Now” a fost înregistrat bazându-se pe vocea cântăreţei. Denumit „In the End”, albumul, aşteptat în aprilie, va cuprinde 10 alte melodii elaborate de cei trei membri ai grupului: Noel Hogan, Mike Hogan şi Fergal Lawler.

Formaţia plănuia să lucreze la un nou album, la începutul lui 2017, în timpul repetiţiilor pentru turneul lor „Something Else”, iar cântăreaţa terminase de înregistrat demo-urile în decembrie. O lună mai târziu, ea s-a înecat la vârsta de 46 de ani într-o cameră de hotel din Londra, după ce consumase alcool în exces.

Pornind de la vocea înregistrată a lui Dolores O'Riordan, colegii ei de turneu au realizat noul album, cu acordul familiei cântăreţei.

„Ne-am amintit de cât de motivată era Dolores de perspectiva de a lucra la acest album şi de a pleca din nou în turneu pentru a cânta aceste melodii live”, au explicat membrii grupului pe reţeaua de socializare Instagram. „Cel mai bun lucru pe care-l puteam face era să terminăm albumul pe care l-am început cu ea”, au completat ei.

Într-un comunicat, mama lui Dolores O'Riordan, Eileen O'Riordan, a spus: „Nu văd un mod mai bun de a o comemora şi de a-i celebra viaţa decât să anunţi lumii lansarea ultimului ei album cu formaţia”.

Dolores O'Riordan s-a alăturat formaţiei The Cranberries în 1990, la un an de la înfiinţarea ei. Cea mai mare popularitate au cunoscut-o în anii 1990, cu melodia „Zombie” despre conflictul nord-irlandez, lansată în 1994.

(surse: Agerpres, News.ro)

Citiți și: A fost stabilită cauza morţii solistei de la The Cranberries

Etichete:

,

,

,