Tudor Giurgiu vrea să facă un documentar despre Nadia Comăneci și să îl lanseze la 50 de ani de la Olimpiada de la Montreal, în 2026

Regizorul Tudor Giurgiu a afirmat, sâmbătă seara, la Oradea, că ar dori să realizeze un film documentar despre Nadia Comăneci pe care să-l lanseze în 2026, la 50 de ani de la momentul istoric al Olimpiadei de la Montreal, scrie Agerpres.

"Între timp m-am văzut cu Nadia. Am vorbit un pic despre proiect, o să vedem cum facem. Ideea era să vedem dacă Nadia e deschisă şi vrea. Am vorbit cu ea şi e foarte încântată. Am discutat şi despre nişte aspecte despre care ea n-a prea vorbit şi o să vedem cum procedăm. Dar cred că mergem mai departe. Planul ar fi ca, în 2026, când se împlinesc 50 de ani de la Olimpiada de la Montreal să avem filmul gata. Dacă totul va fi bine", a declarat Tudor Giurgiu.

Regizorul s-a aflat la Oradea pentru a lansa documentarul "Nasty", despre viaţa şi cariera numărului 1 mondial din tenis, Ilie Năstase

