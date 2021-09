400 de actori, muzicieni, fotomodele, sportivi şi vedete de pe rețelele sociale în ţinute mai extravagante ca niciodată au luat parte luni seară la Met Gala - gala organizată de Metropolitan Museum of Art (Met) - unul dintre cele mai importante evenimente mondene din New York.

Billie Eilish, Met Gala FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Gala a revenit după o pauză de doi ani şi jumătate, cauztă de pandemia de coronavirus, informează AFP, citată de Agerpres.

Aproape niciunul dintre participanţi nu a purtat mască, dar pentru a avea acces pe covorul de gală de culoare crem şi a lua parte la unul dintre cele mai strălucitoare evenimente ale lumii mondene, vedetele au prezentat dovada vaccinării sau dovada unui rezultat negativ la testul pentru depistarea COVID-19. De asemenea, au plătit 35.000 de dolari, contravaloarea biletului de intrare.

Printre starurile prezente luni seară în inima Manhattanului s-au numărat Sharon Stone, Justin Bieber, Kim Kardashian, Megan Rapinoe, Venus Williams, Gigi Hadid, Diane Kruger, Erykah Badu, Jennifer Lopez, Rihanna Kendall Jenner, Taylor Hill, Hailey Rhode Baldwin, Kid Cudi, Frank Ocean şi Isabelle Huppert.

Emma Răducanu, printre invitații de la Met Gala

Pe lista invitaţilor s-a aflat şi jucătoarea de tenis Emma Răducanu, în vârstă de 18 ani, care a câştigat sâmbătă US Open, scrie DPA. Sportiva a purtat o ţinută Chanel alb cu negru accesorizată cu bijuterii de corp din perle.

„Este ireal!”, a exclamat cântăreaţa rap americană Megan Thee Stallion, constatând că este „puţin ciudat” că se afla în mijlocul unui grup atât de numeros în seara cea mai selectă de la New York, capitala modei, metropolă care începe să-şi revină după pandemie.

Met Gala, eveniment caritabil dedicat modei

Met Gala este un eveniment caritabil organizat în fiecare an în beneficiul Costume Institute, unul dintre muzeele din cadrul Metropolitan Museum of Art, dedicat modei, care are propriul buget şi autonomie financiară faţă de Met.

Creată în 1948, gala a fost pentru mult timp un eveniment rezervat elitei înstărite din societatea newyorkeză. Evenimentul a devenit treptat mai accesibil începând cu anii 1970 şi transformat radical odată cu sosirea în fruntea echipei de organizare a redactorului-şef al revistei Vogue, Anna Wintour, în 1995.

Aceasta a propulsat gala în seria evenimentelor mondene, adaptate pentru reţelele de socializare şi democratizării modei, fiind comparată uneori cu ceremonia decernării Oscarurilor, care are loc în Los Angeles.

Ediţia din 2020 a galei a fost anulată din cauza pandemiei de coronavirus, care a afectat grav New Yorkul. Ediţia de anul acesta a evenimentului, care are loc în mod tradiţional în prima zi de luni din mai, a fost decalată pentru data de 13 septembrie, ediţia din 2022 fiind preconizată pentru începutul lui mai, probabil cu circa 1.200 de participanţi, aşa cum se obişnuia înaintea pandemiei.

Alături de Anna Wintour, creatorul de modă Tom Ford şi CEO-ul Instagram, Adam Mosseri, cântăreaţa Billie Eilish, actorul Timothée Chalamet, poeta Amanda Gorman şi jucătoarea de tenis Naomi Osaka au coprezidat gala din acest an, desfăşurată sub semnul tinereţii şi al „generaţiei Z”.

Met Gala reprezintă cea mai bună ocazie pentru marii creatori de modă de a îmbrăca starurile, dar marchează şi inaugurarea expoziţiei anuale găzduite de Costume Institute.

Muzeul propune anul acesta două perioade diferite de desfăşurare a expoziţiei, prima, din 18 septembrie 2021 până în septembrie 2022, iar a doua, începând din mai 2022. Intitulată „In America: A Lexicon of Fashion”, prima expoziţie va celebra 75 de ani de la înfiinţarea Costume Institute, iar cea de-a doua, denumită „In America: An Anthology of Fashion”, va fi dedicată „dezvoltării modei americane”.

Editor : D.C.