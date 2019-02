Woody Allen dă în judecată Amazon pentru 68 de milioane de dolari. Motivul regizorului

Regizorul Woody Allen va da în judecată gigantul Amazon pentru că l-a concediat fără motiv, cerând 68 de milioane de dolari despăgubiri, potrivit The Guardian.

Foto: Gulliver/ Getty Images

El pretinde o încălcare a contractului şi că Amazon a refuzat să-i distribuie cel mai recent film, "A Rainy Day in New York", punând capăt astfel colaborării dintre cele două părţi pentru a patra sa producţie, potrivit News.ro.

Într-o plângere depusă joi la Curtea federală din districtul de sud din New York, în care cere despăgubiri de 68 de milioane de dolari, Allen a spus că Amazon a renunţat la acordul său în iunie anul trecut, în urma reapariţiei unor acuzaţii de molestare a fiicei sale adoptive Dylan Farrow în 1992.

"Amazon a încercat să îşi scuze acţiunea referindu-se la o acuzaţie nefondată de acum 25 de ani adusă lui Woody Allen, dar acuzaţia era deja cunoscută de Amazon (şi de public), înainte ca gigantul să se angajeze în patru proiecte separate cu Allen şi - în orice caz - nu reprezintă o bază pentru Amazon de a rezilia contractul", se arată în plângere.

În ultimii ani, Dylan Farrow a devenit mult mai vocală cu privire la acuzaţiile de agresiune sexuală şi în 2014 îi acuza într-un articol din The New York Times pe cei care au lucrat cu Allen.

Filmul "A Rainy Day in New York", în care joacă actorii Timothée Chalamet, Elle Fanning şi Jude Law, a devenit controversat după articolul scris de Farrow, intitulat "Why has the #MeToo revolution spared Woody Allen?" (De ce revoluţia MeToo l-a cruţat pe Woody Allen?), apărut în LA Times în octombrie 2017.

Un număr de colaboratori ai lui Allen, inclusiv Chalamet, Rebecca Hall, Greta Gerwig şi Colin Firth s-au disociat public de regizor. Chalamet şi-a donat salariul în scopuri caritabile: "Nu vreau să profit de pe urma muncii la acest film".

Allen a fost apărat de actorii Javier Bardem şi Jude Law, care mai târziu s-au referit la apariţia în film catalogând-o "o ruşine teribilă".

Amazon Studios nu a răspuns solicitării The Guardian pentru un punct de vedere.

