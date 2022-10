Ultimul episod din serialul „House of the Dragon” de pe HBO a fost piratat și publicat online. Ce se știe despre continuarea seriei

Ultimul episod al primului sezon din „House of the Dragon”/„Casa Dragonului”, difuzat și în România de HBO, a fost piratat și publicat online cu două zile înainte de difuzarea sa oficială, informează The Guardian.

Conform unui purtător de cuvânt al HBO, episodul a fost piratat de către un „partener de distribuție din Europa, Orientul Mijlociu sau Africa”.

„Suntem conștienți de faptul că cel de-al zecelea episod din House of the Dragon a fost postat pe site-uri ilegale de tip torrent. HBO monitorizează în mod agresiv și elimină toate aceste copii aflate pe internet. Suntem dezamăgiți că această acțiune ilegală a perturbat experiența vizionării pentru fanii loiali ai serialului, care vor beneficia de o versiune impecabilă în seara premierei oficiale, care va fi duminică”, a precizat purtătorul de cuvânt HBO.

Aceasta este primul episod piratat în cazul seriei House of the Dragon, care reprezintă un „prequel” al seriei originale HBO, de mare succes, „Urzeala Tronurilor”. De altfel, seria originală „Game of Thrones” (GoT) a fost și ea piratată. La un moment dat, scenariul GoT a fost furat, iar hackerii au cerut milioane de dolari răscumpărare.

În prezent, un episod House of the Dragon este urmărit de aproximativ 29 milioane de persoane, pe diverse platforme media. Serialul a primit deja OK-ul pentru realizarea celui de-al doilea sezon.

„Este nevoie de patru sezoane complete, fiecare a câte 10 episoade pentru a realiza așa cum trebuie Dansul Dragonilor, de la început, până la final”, a declarat scriitorul George RR Martin.

