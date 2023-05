Un hacker care a "scurs" ultimul episod din "House of the Dragon" a fost prins după o investigație de mai multe luni

Un hacker din Israel a fost arestat pentru presupusa spargere a serverelor HBO şi scurgerea ultimului episod din primul sezon al serialului "House of the Dragon", după o investigație în care agenți sub acoperire au petrecut mai multe luni pentru a da de el, informează Agerpres.

"House of the Dragon" este continuarea celebrei serii "Game of Thrones".

Ancheta a început după ce HBO a depus o plângere cu privire la o suspiciune de spargere a serverelor companiei satelit.

Hackerul ar fi obţinut în mod ilegal ultimul episod al sezonului şi l-ar fi distribuit pe diferite site-uri pirat.

Episodul ar fi fost astfel scurs cu două zile înainte de finalul sezonului, difuzat în octombrie.

Potrivit poliţiei, hackerul s-a dat de gol pentru că a folosit numele "Bird" atât pentru a denumi un fișier ce avea legătură cu episodul "scurs" cât și pentru sine, pe o rețea de socializare. Ulterior s-a dovedit că "Bird" era numele pisicii suspectului.

O percheziţie a fost efectuată la domiciliul suspectului, în urma căreia au fost sechestrate mai multe dispozitive de stocare digitală şi computere.

Toate probele strânse în timpul anchetei urmează să fie prezentate parchetului pentru o evaluare ulterioară şi luarea unei decizii cu privire la eventuale acuzaţii.

În pofida scurgerii, 9,3 milioane de telespectatori au vizionat episodul final al primului sezon din "House of the Dragon", potrivit HBO.

Al doilea sezon ar urma să fie difuzat în 2024.

Editor : D.R.