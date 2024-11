City break-urile nu mai sunt pe val. „Day trip-urile” sunt noua modă printre români. Adică excursiile de o zi în străinătate, cu plecare dimineața și întoarcere seara. Aceste vacanțe scurte sunt preferate de cei care au puțin timp liber sau de persoanele spontane, care iau decizii rapide. Destinațiile favorite pentru „excursia de o zi” sunt Roma, Londra, Budapesta, Viena și Varșovia.

Românii au prins repede gustul vacanțelor de o zi, aflate la o distanță de cel mult 2-3 ore de zbor. Marinela este printre adepții acestui trend. Ultima oară a fost într-un „day trip” la Roma; iar la finalul lui noiembrie, de ziua ei, merge să se serbeze la Milano.

„Vom avea 'day trip' la Milano. 350 lei cu totul, zbor 100 lei dus-intors. Mă opresc în centru, lângă Dom și atât. Să mă relaxez, mă plimb în centru și atât. E un 'one day trip' gastronomic. Am văzut deja Roma de 5 ori, Milano de 6 ori. Acum, pur și simplu, ies în oraș în Roma, Milano să beau ceva, să mănânc și poate mă costă mai puțin. Am făcut 'one day trip' la Constanța si m-a costat mai mult ca la Roma. Aproape 500 lei. La Roma, 360 lei m-a costat”, povestește Marinela Oprea.

Specialiștii ne recomandă să ne facem din timp rezervările, pentru a prinde un preț avantajos.

„Această opțiune apare mai ales când sunt zile libere în timpul săptămânii. Miercuri nu poți face punte, investești în cazare și pleci dimineața cu avion, la 6-7 ajungi. Rezervi taxi, transfer, faci rezervari pentru muzee că sunt aglomerate. Am mers la Budapesta în 'day trip' în vacanță și am ajuns acasă fresh și plin de frumosul acumulat. A doua zi am mers la muncă într-un alt 'mood'”, spune Florin Ionescu, expert în turism.

Oamenii cu bani au și varianta călătoriei cu private jet.

„Tarife de la 9-10 mii euro/ora de zbor, împărțit la 10 persoane, cât încap într-un private jet... O recomandare, dacă ar fi vorba de un teambuilding cu copii, de exemplu, la Disneyland Paris - 2 ore jumătate zborul, transferul privat la Disneyland, distracție maximă și seara înapoi acasă”, sugerează Florin Ionescu.

Vacanță scurtă, de o zi, nu este apreciată de toată lumea.

„O zi în niciun caz, nici nu pleci. Păi jumătate de zi ești pe drum”, spune un domn.

„Nu merită efortul... prea obositor!”, e de părere o doamnă.

Conform statisticilor, doar 30% dintre români își permit o vacanță pe an.

Editor : Izabela Zaharia