„Cazarea la schimb” devine populară în rândul românilor: nu plătesc niciun ban pentru locuinţă, dar reuşesc să se plimbe prin toată România şi chiar peste hotare. Oamenii îşi oferă apartamentele sau casele pe care le au în schimbul altora cu dotări similare şi amplasate în zonele pe care vor să le viziteze. Atenție, însă, specialiștii avertizează că există și riscuri în acest schimb de experiență, având în vedere că nu există niciun contract sau document oficial încheiat. Ne putem trezi că apartamentul promis nu există sau că bunurile din casă ne sunt distruse. Trebuie să fim atenți și la persoanele cu care luăm legătura pe internet - să nu fie profiluri false și să verificăm dacă au recomandări bune.

De 7 ani Lidia călătorește fără să scoată din buzunar niciun ban pentru cazare. Oameni din toată lumea și-au deschis larg ușile casei pentru ea și familie, iar Lidia le-a oferit la schimb o experiență inedită în locuința ei din Italia. Are la activ peste 40 de schimburi de experiență și nicio întâmplare neplăcută.

„Am fost în Germania, în Franța, în Africa de Sud, în India, în Canada, în America, în Finlanda. Acuma suntem în Spania. Ne-au lăsat un Prosciutto de-al lor, o carne de-a lor specifică, din zonă, ne-au gătit tortilla de-al lor... e un fel de a primi ca și cum ar veni un prieten sau o rudă la tine în vizită”, povestește Lidia Rusu.

Reticențele cel mai des întâlnite

Lidia călătorește împreună cu soțul și fiica ei în vârstă de 15 ani. La început, cei doi nici nu au vrut să audă de un astfel de schimb.

„Inițial, fata nici nu voia să audă. Cum, cineva în camera ei, care să umble cu jucăriile ei, cu cărțile ei? Nuuu! Nu-i posibil așa ceva! Acum, nici nu vede să călătorească altcumva. Și soțul la început era foarte...nu, cineva acasă la noi?!”, a povestit Lidia pentru Digi24.

„Întrebarea clasică este cum să lași pe cineva acasă la tine, dacă îți fură ceva? Se întâmplă să punem în anumite camere sau dulapuri lucruri, pe care să scriem: aici nu puteți deschide dulapul respectiv. Și nimeni nu-l deschide”, susține Lidia.

Surpriza unor experiențe plăcute

Schimbul de case i-a permis și lui Adrian să petreacă clipe inedite cu familia. Atât în România, cât și în străinătate. I-a lăsat pe alții să se bucure de casa lui de pe litoral și a plecat la Sighișoara, Curtea de Argeș, Brașov, a ajuns chiar și în Portugalia. Iar pentru o experiență unică și-a dat apartamentul din Constanța pe un cort.

„Stau la un cort, care are și mobilier înăuntru, pat, o măsuță”, spune încântată Diana Maria Boioglu, fiica lui Adrian.

„Am avut parte de oameni care nu doar că au locuit la noi pe perioada cât am fost plecați, dar au știut să aprecieze și am găsit de multe ori sau aproape de fiecare dată aprtamentul parcă nici n-ar fi fost locuit de nimeni, era totul curat, aranjat, cred c-au dat și cu mopul, au și măturat înainte de plecare. Într-adevăr, există un gram de teamă la început, dar a fost risipită. Mi-a plăcut foarte mult că atunci când am ajuns în Portugalia, oamenii ne-au lăsat o prăjiturică locală, ne-au lăsat o sticluță cu vin”, poveștește Adrian Boioglu.

Ce sfaturi au specialiștii

Deși Lidia și Adrian au avut numai experiențe frumoase, specialiștii atrag atenția că pot exista și riscuri.

„Avem zero garanții. Vorbim aici de un contract atipic, încheiat în formă verbală, neprevăzt de legislația în vigoare din România. Există riscul să găsim casa goală, există riscul să găsim distrugere”, atrage atenția avocatul Zeno Daniel Șuștac.

Aceste schimburi se pot face prin intermediul mai multor site-uri, dar și pe Facebook. „Înainte de a face orice acțiune, să ne asigurăm că discutăm cu o persoană reală și că toate detaliile sunt corecte. Fiți atenți la data făcută pe acel cont, dacă are o poză reală sa un avatar. Alegeți variante de cazare verificate și care au recenzii pozitive. Verificați și dacă acele conturi cu recenzii sunt de încredere, reale” - sunt sfaturile care vin de la Mihai Rotariu, expert în securitate cibernetică.

Cei care vor totuși să se avânte într-o astfel de aventură, până la urmă, se pot înscrie în grupurile speciale de pe Facebook.

