FOTO Cât te costă să trăiești un an pe o navă de croazieră care face înconjurul lumii

Dacă simți nevoia să evadezi, să lași totul în urmă și să pleci în lume, măcar pentru un an, o companie de croaziere are o ofertă de vis. Life at Sea Cruises a lansat recent o croazieră la un preț relativ accesibil. Croaziera durează trei ani, dar se pot achiziționa sejururi pentru un an, cu prețuri începând de la 30.000 de dolari pe an, de persoană, scrie CNN.

Nava MV Gemini va pleca din Istanbul pe 1 noiembrie anul acesta, iar compania promite că va acosta în 375 de porturi din întreaga lume, vizitând 135 de țări și toate cele șapte continente.

Nava va parcurge peste 200.000 de kilometri în cei trei ani de călătorie și va bifa obiective emblematice, de la statuia lui Isus din Rio de Janeiro și Taj Mahal din India, până la Chichen Itza din Mexic, piramidele din Giza, Machu Picchu și Marele Zid Chinezesc. De asemenea, se pot organiza excursii către 103 insule tropicale.

Dintre cele 375 de porturi, 208 vor fi opriri peste noapte, oferind timp suplimentar în destinație.

Poți trăi pe o navă de croazieră pentru 30.000 de dolari pe an. Foto: Life at Sea Cruises Deschide galeria foto

Nava are 400 de cabine și poate găzdui până la 1.074 de pasageri. La bordul navei, pasagerii au la dispoziție restaurante, locuri pentru divertisment și facilități de lucru la distanță. Compania promite un centru de afaceri la scară mare, cu săli de întâlnire, 14 birouri, o bibliotecă de afaceri și un lounge, probabil pentru pauzele de cafea la mijlocul turei. Accesul va fi gratuit.

De asemenea, va exista un spital cu program non-stop cu vizite medicale gratuite.

Compania oferă, de asemenea, posibilitatea de „beneficii fiscale suplimentare atunci când lucrează ca rezident internațional la bordul navei”.

Dacă veți opta pentru această croazieră, veți petrece Crăciunul în Brazilia și Anul Nou în Argentina. Nava va face o buclă în jurul Americii de Sud, va trece pe lângă Antarctica, va ajunge în jurul Caraibelor, pe ambele coaste ale Americii Centrale, apoi va urca pe coasta de vest a Americii de Nord, traversând spre Hawaii. Opririle din Asia includ Japonia (12 opriri), Coreea de Sud (inclusiv insula Jeju) și China. De asemenea, include majoritatea destinațiilor clasice din Asia de Sud-Est, de la Bali, Da Nang în Vietnam și coasta cambodgiană până la Bangkok, Singapore și Kuala Lumpur.

Va face buclă în Australia, Noua Zeelandă și prin Pacificul de Sud. Va călători în jurul Indiei și Sri Lanka, apoi va ajunge în Maldive și Seychelles înainte de a traversa vestul spre Africa, atingând continentul la Zanzibar și apoi coborând spre Cape Town și pe coasta de vest a Africii, inclusiv spre vest, spre insulele St. Helena, Canare și Madeira. De asemenea, va naviga în jurul Mediteranei și al Europei de Nord.

