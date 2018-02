FOTO VIDEO. Impresiile lui Adrian Năstase după o săptămână în Cuba

Adrian Năstase a revenit în ţară după o săptămână de vacanţă petrecută în Cuba. „Merită efortul de a ajunge acolo şi de a căuta să înţelegi istoria unei ţări traumatizate de diverşi colonişti, precum şi a unei experienţe cvasi-autarhice”, a scris el pe blog.

„Nu cred ca am toate informatiile pentru a judeca ce e bine si ce e rău acolo. Societatea pare profund divizată. Multi ar dori o schimbare, altii consideră că trebuie continuat cu modelul actual. Alegerile ce vor urma in această primăvară vor aduce, poate, anumite clarificări, după perioada de conducere, de sase decenii, a familiei Castro.

Apar semne de modernitate – in artă ( am vazut lucrari minunate, avangardiste unele dintre ele), in arhitectura unor cladiri, in managementul privat al restaurantelor ( La Guarida, de exemplu). Dar si unele de regres. Recent, asociatia avocatilor independenti a fost interzisa. Sunt acceptati doar avocatii din firmele de stat.

Sunt insă multe locuri de vizitat – resorturile din Varadero, zonă creata prin anii ’30, de Isabela Dupont, a cărei casa a fost transformată, după revolutie, intr-un restaurant de stat pe malul oceanului, zonele din sudul insulei (Caio Largo), cu un nisip extrem de fin si cu locuri unde traiesc sute de iguane, peisaje de vis, poduri spectaculoase (inclusiv unul de 128 de metri inaltime, numit, nu stiu de ce, „Podul soacrei”).

Un loc unde trebuie sa mergi, ca turist, este, fara indoiala, spectacolul de la Tropicana, unde am fost invitati de un prieten canadian aflat de multi ani in Cuba. Spectacolul este feeric, comparabil cu orice spectacol de acest gen din Franta (Moulin Rouge, Lido). Voi incerca sa pun pe fb cateva filmulete pe care le-am facut acolo, cu rugamintea ca doar cei peste 18 ani sa se uite la ele”, sunt impresiile fostului premier.

El a însoţit postarea de imagini foto şi video.