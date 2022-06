În octombrie 2019, avionul în care se afla Jessica Nabongo, o tânără ugandezo-americană, ateriza în Seychelles, ea devenind atunci membră într-un club foarte restrâns de persoane, clubul celor care au călătorit în fiecare țară din lume. Jessica este și singura persoană de culoare care a reușit să facă asta.

În această călătorie, Jessica, care este influencer de călătorii, a fost însoțită de 28 de persoane, membrii de familie și prieteni, pentru a marca cât mai festiv momentul.

Jessica Nabongo a călătorit în toate cele 195 de țări recunoscute de ONU FOTO: Instagram/ Jessica Nabongo Deschide galeria foto

Jessica a făcut 450 de zboruri și peste un milion de mile aeriene, dar a ajuns în toate cele 195 de țări recunoscute de ONU. Experiența a fost obositoare, a făcut peste 170 de zboruri într-un an și spune că a fost aproape de a renunța de mai multe ori, a spus ea pentru CNN Travel.

De atunci, Nabongo a scris o carte, „The Catch Me If You Can”, care detaliază experiențele ei de călătorie din țară în țară. Poveștile se concentrează pe 100 din cele 195 de țări pe care le-a vizitat.

„Sunt o tocilară la geografie”, spune Nabongo, justificându-și astfel decizia pe care a luat-o. „În 2017, am hotărât că vreau să o fac (să călătorească în toate țările lumii - n.n.) până când împlinesc 35 de ani”, a mai spus ea.

Jessica Nabongo, care s-a născut în Detroit, și-a lansat cartea pe 14 iunie. A lucrat ONU, dar a renunțat la job când a plecat în marea aventură.

A spus că a fost dezamăgită de Machu Picchu, pentru că „arată exact ca în poze”, Bali și Maroc nu au impresionat-o, însă a fost fascinată de Yemen, Afganistan și Sudanul de Sud. „Sunt atât de multe locuri pe care oamenii nu le consideră valoroase din punct de vedere turistic, dar sunt absolut uimitoare”, a spus ea.

Jessica a spus cu mândrie că în 40 de țări, inclusiv Coreea de Nord, a putut să călătorească cu pașaportul ei ugandez.

Editor : D.C.