Trupa The Beatles a lansat astăzi ultimul său cântec: „Now and Then”

The Beatles a lansat ultima melodie a trupei. Piesa intitulată „Now And Then” a fost începută acum 45 de ani, cu primele note scrise de John Lennon în 1978 și a fost terminată anul trecut. Toți cei patru membri The Beatles apar pe piesă, fiind ultima atribuită lui Lennon, McCartney, Harrison și Starr, transmite BBC.

Simultan, melodia a ajuns pe YouTube și pe serviciile de streaming, precum Spotify, Apple Music și Amazon Prime Music.

Ca cercul să fie complet, ultima piesă a trupei este lansată (fizic) ca dublu single, cu debutul lor din 1962, „Love Me Do”. Copii CD, vinil și casete vor fi disponibile de vineri. Și, din 10 noiembrie, melodia va fi inclusă în versiunile nou remasterizate și extinse ale albumelor cu cele mai mari hituri The Beatles.

Demo-ul original a circulat ani de zile, dar a fost terminat în studio anul trecut de Sir Paul McCartney și Sir Ringo Starr. George Harrison este auzit cu acordurile de chitară ritmică pe care le-a înregistrat în 1995, iar producătorul Giles Martin a adăugat un nou aranjament de coarde.

„A-i auzi pe John și Paul cântând primul refren împreună, este cel puțin puternic,” a spus Rob Sheffield de la revista Rolling Stone.

„Am plâns ca un copil când l-am auzit”, a adăugat Lauren Laverne, de la BBC 6 Music. „Superb””

Povestea „Now and Then”

Povestea cântecului începe în 1978, când Lennon a înregistrat un demo cu voce și pian la casa lui din New York.

După moartea sa, văduva sa, Yoko Ono, le-a dat înregistrarea colegilor din trupă pe o casetă care conținea și înregistrări cu repetițiile pieselor „Free as a Bird” și „Real Love”.

Cele două melodii au fost finalizate și lansate ca single-uri în 1995 și 1996, marcând primul material „nou” al The Beatles timp de 25 de ani.

De asemenea, trupa a încercat să înregistreze „Now And Then”, dar sesiunea a fost rapid abandonată. Din cauza calității înregistrării care a fost considerată prea slabă pentru a fi salvată. Harrison a numit-o „gunoi”, dar McCartney nu a renunțat niciodată la idee.

În timpul realizării documentarului „The Beatles Get Back”, compania de film a regizorului Peter Jackson a dezvoltat un program care le-a permis să elimine înregistrările sunetelor parazite care se suprapun. Tehnologia a fost folosită anul trecut pentru a crea un nou mix al albumului trupei „Revolver”.

„Trebuie ca softwer-ul cu AI să învețe care este sunetul chitarei lui John Lennon, de exemplu, și cu cât îi poți oferi mai multe informații, cu atât devine mai bun”, a declarat Giles Martin pentru BBC.

Pentru „Now And Then”, software-ul a reușit să „ridice” vocea lui Lennon din înregistrarea inițială a casetei, eliminând șuieratul de fundal și zumzetul de la rețea, care împiedicaseră încercările anterioare de a finaliza melodia.

În cuvintele lui McCartney, vocea lui Lennon este „clară” în „Now And Then”.

„Am fost cel mai aproape de senzația că îl avem în cameră lângă noi”, a spus Ringo Starr. "De departe."

„Toate acele amintiri au revenit”, a adăugat McCartney. „Doamne, cât de norocos am fost să am acei bărbați în viața mea? Să lucrezi în continuare la muzica Beatles în 2023? Uau.”

Documentarul în care cei doi fac aceste mărturisiri va conține filmări nemaivăzute anterior, inclusiv „câteva secunde prețioase” ale celui mai vechi film cunoscut al The Beatles, furnizate de toboșarul original Pete Best și de fratele său Roag.

Roag a spus că a cumpărat filmarea mută de la un bărbat care a folosit o cameră cu film pentru a imortaliza trupa care cântă la „St Paul's Presbyterian Church Hall” din Birkenhead în februarie 1962, cu opt luni înainte de lansarea single-ului lor de debut. Echipa lui Jackson a îmbunătățit calitatea și „arată absolut fantastic”, a spus Roag pentru BBC News.

Este, de asemenea, singura filmare cunoscută a trupei cântând în costumele de piele pe care le purtau înainte să devină celebri și singurul videoclip înainte ca Pete Best să fie dat afară și înlocuit de Ringo Starr în august 1962.

Editor : M.I.