Cum a reuşit un antreprenor român să câștige zeci de milioane de lei din vânzarea online

Platforma Marketplace dezvoltată de eMAG poate deschide comercianților din România accesul la o piață nouă și la 500.000 de potențial clienți care vizitează zilnic această platformă de comerț online. Un exemplu de succes în acest sens este cel al unui antreprenor român din Roznov, județul Neamț pentru care listarea pe eMAG Marketplace a însemnat dublarea cifrei de afaceri și venituri anuale de zeci de milioane de lei. Firma, care deține un magazin de desfacere și un depozit propriu de produse, a intrat pe platforma Markteplace în ianuarie 2019, unde vinde servere, sisteme de monitorizare, periferice, mobile si electrocasnice.

„Ne-a deschis o piață la care noi nu aveam acces. Ne-a adus clienți noi: avem și 200-300 de clienți care au cumpărat pe zi, iar offline nu am fi putut ajunge la această performanță nici dacă am fi avut magazinul într-un mall”, a declarat Robert Romeo Pruteanu, managerul Smartrom, o companie înființată în 2014 specializată în comerțul de articole electronice și electrocasnice, care a decis în 2019 să se listeze pe platforma de comerț online eMAG și să devină unul dintre cei 22.000 de selleri de pe eMAG Marketplace.

Conform lui Pruteanu, în urmă cu 7 ani, când a fost înființată compania, Smartrom fusese gândită ca o afacere de familie: o investiție de circa 5.000 de euro într-un magazin cu un singur angajat.

Shopping online. Foto: Profimedia Images

„Noi suntem din Roznov, județul Neamț, iar numărul de clienți potențiali, pe plan local, era destul de limitat. În 2014 și în 2015, când aveam doar magazinul offline, vindeam electrocasnice în valoare de aproximativ 80.000 de lei pe lună”, a spus managerul Smartrom.

În 2015, la un an de la înființarea afacerii, Smartrom a decis să intre pe nișa sistemelor anti-efracție.

„Eu sunt inginer electronist și mă pasionează aspectele care sunt legate de tehnologie. Aveam deja experiență în privința sistemelor anti-efracție, deoarece am mai avut un alt business si cu acest obiect de activitate și integrarea acestor soluții a fost un pas firesc pentru mine. Pe termen lung, această decizie s-a dovedit bună, vânzările generate de cele două tipuri de produse s-au compensat”, a spus Robert Pruteanu.

„Practic, de când sunt în Marketplace, eMAG mi-a dublat în fiecare an cifra de afaceri”

În 2019, Robert Romeo Pruteanu a decis să listeze Smartrom pe eMAG Marketplace.

Acum avem o echipă de 4 angajați, dar vrem să o mărim. Vrem să mai deschidem încă un magazin fizic, pentru că avem nevoie de mai mult spațiu de expunere a produselor

După înscrierea pe eMAG Marketplace, cifra de afaceri s-a dublat de la un an la altul, iar business-ul a înregistrat o creștere susținută.

„Am avut venituri în valoare de peste 40 de milioane de lei în 2020. Când am intrat în Marketplace am pus un pariu cu contabilul, că voi dubla cifra de afaceri și l-am câștigat. Am intrat în platformă în februarie 2019, iar cifra de afaceri a fost dublă față de 2018. Apoi, la finalul lui 2019 mi-am propus din nou să dublez cifra de afaceri în 2020 și nu doar că am reușit să ating acest obiectiv, l-am și depășit. Practic, de când sunt în Marketplace, datorită fluxului de clienți, eMAG mi-a dublat în fiecare an cifra de afaceri”, a spus Pruteanu.

După listarea pe eMAG Marketplace, vânzările au crescut considerabil. Foto: Profimedia Images

Pe lângă magazinul fizic din Roznov, retailerul mai deține și un magazin online propriu, folosit în paralel cu Marketplace.

„Site-ul propriu nu generează foarte multe vânzări, deoarece nu ne-am axat pe dezvoltarea sa și nu am investit foarte mult în el, pentru că am considerat că este bine să ne consolidăm parteneriatul cu Marketplace și, dacă de pe acest canal vin cei mai mulți dintre clienți, să nu încercăm să îi deviem către altă platformă. Practic, noi am dezvoltat business-ul în eMAG și avem anumite produse pe care le-am vândut exclusiv în eMAG, nu au ajuns nici măcar în magazinul fizic”, a spus Pruteanu.

Astfel, listarea pe Marketplace le-a deschis accesul la un segment de clienți la care nu ar fi avut acces.

„Cam 70% din vânzările totale sunt generate din Marketplace, iar 30% din magazinul offline și din site-ul propriu”, a spus fondatorul Smartrom.

Ce şanse are un retailer mic să concureze cu eMAG, mai ales pe o nişă precum electrocasnicele

„Cred că toată lumea are de câștigat din ecosistemul Marketplace și, în mod deosebit, clienții”, consideră fondatorul Smarrom.

„Am intrat în platformă la recomandarea unui coleg care a avea deja experiență de 5 ani pe Marketplace. El m-a încurajat la început și am învățat multe lucruri din experiența lui, iar după ce am căpătat și eu experiență ne-am oferit unul altuia sfaturi. Am vrut să încercăm zona de vânzare online deoarece pe plan local aveam acces la o piață de desfacere destul de mică. Am muncit foarte mult și au fost momente în care m-am simțit nedreptățit, dar am fost implicat 200% și m-am dedicat acestui canal și rezultatele se văd”, a declarat Pruteanu.

Antreprenorul român consideră că, deși „este o competiție”, aceasta se dovedește a fi în favoare clientului, până la urmă.

Pachet livrat de un curier eMAG către un client. Foto: eMAG

„Am înțeles că abordarea eMAG este pro-client și am adoptat acest stil. Cred că acesta este și unul dintre motivele pentru care am crescut: am considerat că, pe termen scurt, poate este mai bine să pierdem ceva și să îi oferim clientului ce își dorește, pentru că, pe termen lung, cred că le-am consolidat încrederea și astfel au fost motivați să revină să cumpere de la noi”, a spus antreprenorul.

„Chiar dacă e greu, pe termen lung avem de câștigat din asta. Oamenii au nevoie de încredere să cumpere online și este responsabilitatea noastră, a comercianților, să le oferim un mediu în care să se simtă în siguranță”, a precizat managerul Smartrom.

Romeo Pruteanu a mai precizat că eMAG Marketplace l-a ajutat la dezvoltarea afacerii.

„Am vrut să diversificăm canalele de vânzare și să ajungem la clienți noi din afara ariei de proximitate. E greu să crești când ești într-o localitate mică și vinzi bunuri de folosință îndelungată, precum electrocasnicele. Clienții au nevoie de produse, pe care preferă să le comande online deoarece este mai ușor și scapă de grija transportului. Un mare avantaj este că au la dispoziție 30 sau chiar 60 de zile de retur și, de multe ori în magazinele mici este greu să returneze ceva dacă își dau seama că nu mai au nevoie de produs sau că nu le place. Mai mult, online pot compara cu ușurință prețurile și știu exact ce produse sunt sau nu în stoc”, a spus antreprenorul.