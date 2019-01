Medic: Așa cum ne facem analize anuale, este obligatoriu să ne facem și o ecografie

În era medicinei moderne, cunoașterea organismului nostru ar trebui să devină mai mult decât o necesitate, ar trebui să fie o rutină. Datorită tehnologiei, putem să avem o imagine clară și detaliată a corpului nostru. Ecografia este o metodă imagistică neinvazivă, la îndemâna oricui, însă fără priceperea unui medic este egală cu zero. Cornel Lungu, medic expert în ecografie 4D la MedLife, stăpânește tehnica imagisticii cum puțini se pot lăuda că știu să o facă. Cu o experiență de aproape trei decenii, numeroase studii, inclusiv în străinătate, care îl acreditează ca specialist în „arta” ultrasunetelor, medicul Cornel Lungu își primește zilnic pacienții cu o căldură și cu o atenție pe care de obicei le primim de la prieteni.

Dr. Cornel Lungu, medic primar în ecografie 4D, în cadrul MedLife, a terminat Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, din București, în urmă cu 29 de ani. Când era adolescent, își dorea să devină inginer sau pilot. O notă mică la matematică și un îndemn al mamei l-au făcut însă să meargă către o altă vocație: cea de medic. Decizie pe care nu a regretat-o niciun moment.

„Mama mea întotdeauna și-a dorit să fac Medicina. Consider că am ales această facultate datorită unei conjuncturi și a unor fapte ce s-au petrecut pe neașteptate, în sensul că, până în clasa a XII-a, eram convins că voi ajunge un inginer sau un pilot de elicopter, până când, într-o zi am luat un 4 la matematică și am fost foarte furios. Am ajuns acasă, am vorbit cu mama care tocmai ieșise din spital și mi-a spus: De ce nu te faci tu medic?

Am spus că am nevoie de puțin timp să văd dacă pot să învăț Biologie. Am putut, a început să-mi placă și din clasa a XII-a am început să învăț pentru Medicină”, povestește dr. Cornel Lungu.

Dr. Cornel Lungu face ecografii 2D, 3D și 4D, în cadrul Hyperclinicii MedLife Grivița. El își ajută astfel pacienții punând un diagnostic corect și îndrumându-i către tratamentul potrivit. Îl recomandă nu doar studiile aprofundate, cursurile și numărul impresionant de lucrări publicate, dar și firea lui calmă, glumeață și atenția pe care o acordă pacienților, transformând astfel vizita la medic într-o experiență pozitivă.

„Cele mai satisfăcătoare momente sunt acelea în care pacientul vede efortul pe care tu îl faci, ca medic, îl apreciază și, mie personal, îmi plac momentele în care mă reîntâlnesc cu pacienți și îmi mulțumesc că i-am trimis la operație, sau invers, că nu i-am trimis la operație.

Pentru mine, aceste lucruri sunt foarte importante, știm că pacientul întotdeauna, sau de foarte multe ori, apelează și la o a doua opinie, ceea ce e foarte firesc, și mă bucur să văd că diagnosticul pus de mine este cel corect.

Cel mai mult îmi place la profesia mea că stăpânesc o metodă fără de care medicina, în ziua de azi, nu mai poate funcționa. Ecografia are un aport în orice specialitate a medicinei. Foarte puține sunt cazurile în care ecografia nu poate fi folosită. Chiar și în cazurile în care înainte se spunea că nu își are utilitate - cum erau tumorile pulmonare, sau tumorile de tub digestiv - mai nou, ecografia are și aici un rol bine determinat.

Altfel, în anumite specialități, nu se mai poate concepe medicina doar cu stetoscopul, se spune chiar că este al doilea stetoscop în anumite situații: în Reumatologie, în Medicina Sportivă, în Traumatologie, la Camera de Garda, la UPU”, precizează dr Cornel Lungu.

Ecografia este metoda de imagistică inovatoare, care le permite medicilor să evalueze organele interne, cu ajutorul undelor sonore de frecvență înaltă. Banala investigație, care nu este invazivă și nici dureroasă, oferă informații prețioase despre o multitudine de afecțiuni din diferite specialități ale medicinei.

În funcție de sonda utilizată, imaginile ecografice pot fi unidimensionale, bidimensionale, tridimensionale și 4D. Cele din urmă aduc un plus de valoare ecografiilor tradiționale, oferind o mai mare acuratețe.

„Omul face, fără să vrea, ecografii încă din viața uterină pentru că o gravidă vine la monitorizare și, încă din stadul de embrion, s-a făcut prima ecografie. Apoi, pe parcursul sarcinii, se fac trei ecografii. Urmează apoi faza în care face ecografie pentru că are o problema sau își dorește.

Ecografia 4 D este o ecografie tridimensională la care aparatul reconstruiește imaginea tridimensională în timp real. Înainte, în cazul aparatelor 3D, se scana pe regiunea respectivă.

Este o imagine statică, nu o imagine în timp real. La aparatele 4D, imaginea se reconstruiește în timp real și bineînțeles că este un plus de valoare diagnostică și poți vedea anumite structuri cu mai mare acuratețe. Trebuie să spun, că în mod normal, un ecografist trebuie să vadă anumite lucruri, malformații, tumori chiar și într-un aparat 2D.

În general, ecografia 4D este folosită în domeniul Obstetricii și al Ginecologiei, dar nu numai, însă aici este utilitatea cea mai mare.

Aparatul 4D este un aparat model, care are soft modern și este un aparat superior, dar în mod normal ar trebui să vedem aceste lucruri și cu un aparat 2D”, explică medicul Cornel Lungu.

Ar trebui oamenii să facă ecografii preventiv?

„Da, ar trebui să le facă preventiv, lăsând la o parte monitorizările din sarcini. Apoi ar trebui făcut imediat după naștere, pentru evidențierea displaziei de șold la sugar, practic, e un screening care a intrat deja în practica de zi cu zi.

Se mai face în cazurile în care nașterea a fost prin cezariană, mai ales dacă au fost probleme la naștere, atunci se face o ecografie transfontanelară, pentru a vedea dacă există suferințe ale creierului.

Trebuie făcută preventiv la femeile care au în familie antecedete de cancer de sân. Atunci, riscul de a face și persoana respectivă este mai mare și este bine ca acea persoană să facă ecografii cu o frecvență mai mare decât în mod normal, chiar dacă nu s-au pus în evidență noduli sau alte modificări patologice.

În general, orice istoric familial de boală tumorală ar trebui să conducă pacientul respectiv către o ecografie sau să-l determine să facă ecografii într-un ritm mai mare decât în mod obișnuit.

Dacă există noduli, ar fi bine să se facă o ecografie cu elastografie de 2 ori pe ani. În cazul persoanelor sănătoase e recomandat cel puțin o ecografie pe an la sân.”

Dr. Cornel Lungu se poate lăuda, de asemenea că este singurul medic din Europa de Est acreditat să trateze prin ecoterapie fibroadenoamele la sân și nodulii benigni de tiroidă. În 2010, a obținut un atestat HIFU (High Intensity Focused Ultrasound), nivel C, în China, tehnică folosită actual în terapia fibroamelor uterine.

De asemenea, dr. Cornel Lungu este membru al Societății Române de Ultrasonografie în Medicină și Biologie și deține atestatul „Advanced” al Societății Europene de Ultrasonografie, încă din 1998.

Dr Cornel Lungu ne-a povestit care a fost poate cea mai grea încercare prin care a trecut, nu doar ca medic, dar și pe plan emoțional, când, în urma unei ecografii banale, i-a descoperit mamei lui un nodul la sân, care s-a dovedit a fi metastază.

„Mă gândesc la cazul mamei mele pentru că pentru mine a fost o încercare. Mai exact, la o ecografie banală pe care i-am făcut-o eu, am găsit un nodul și i-am spus că nu cred că e nimic, dar totuși să-l scoatem. S-a dovedit a fi o metastază de la o tumoră pe care nu o găseam. Atunci am încercat să fac tot ce știam eu în materie de ecografie, toate felurile de ecografie. N-am găsit tumora respectivă.

M-am gândit că poate e cazul să renunț la ecografie. Dacă nu sunt în stare să-mi ajut nici măcar mama, e clar că am o problemă.

Am făcut alte investigații. Am făcut RMN, am făcut CT, dar nici aceste investigații nu au găsit nimic. Atunci m-am mai liniștit, problema nu era la mine, era pur și simplu unul din cazurile ciudate cărora nu reușești să le dai de cap.

Din fericire, este cu happy end. Mama mea trăiește și astăzi, au trecut mai mult de 10 ani de atunci. Nu știm nici astăzi de la ce a plecat metastaza respectivă. A făcut câteva ședințe de chimioterapie, pe care nu le-a suportat, și și-a văzut de treaba ei mai departe și este bine mersi. Nu am deocamdată o explicație exactă”, își amintește dr. Cornel Lungu.

Câți dintre pacienți își fac ecografii pentru prevenție?

„La ecografiile abdominale, pot să spun că în general, pacienții nu au nimic. Mai degrabă sunt sănătoși și pot să le zic că nu e nimic, sau lucruri banale, gen noroi biliar.

La explorarea sânului, proporția este inversă, de cele mai multe ori găsești ceva. Este foarte rar să găsești un sân la care să nu descrii un chist sau mai multe, modificări de displazie și aceeași situație este și la nivelul tiroidei. 50% din populație prezintă un nodul tiroidian. Deci mai degrabă găsești noduli, în cazul tiroidei și al sânului, decât persoane total sănătoase cărora să le spui că totul este în regulă.

Așa cum ne facem analize anuale, după părerea mea, este obligatoriu să ne facem și o ecografie, măcar o dată pe an. Dacă există și alte patologii, un istoric în familie, atunci la 6 luni sau chiar și mai des.”

Medicul Cornel Lungu ne-a explicat, de asemenea, cât de importantă este pentru el relația cu pacienții lui și cum încearcă întotdeauna să-i facă să se simtă confortabil în cabinetul lui.

„Încerc să explic fiecare pas pe care îl fac, termenii pe care îi folosesc, încerc să minimalizez - în condițiile în care se poate - să le explic că nu sunt motive să-și facă probleme. De asemenea, încerc la sfârșitul examinării să le traduc ce am vrut să spun, să le fac o sinteză și să îi și orientez.

Comunicarea este foarte importantă. Chiar dacă tu ca medic ești foarte priceput, sunt cazuri în care pacientul pleacă tot supărat. De aceea, cred că este foarte important să discutăm cu pacientul, să-l facem să înțeleagă, să-i explicăm ce are de făcut mai departe și să înțelegem că pacientul nu vine de drag la medic, vine pentru că are o problemă, nu ca să ne dea bună ziua, vine pentru că are o problemă și acea problemă trebuie rezolvată”, mărturisește dr. Cornel Lungu.

Care sunt calitățile care considerați că nu ar trebui să-i lipsească unui medic?

„Calitățile care nu ar trebui să-i lipsească unui medic sunt pasiunea, iubirea față de semeni, bunătatea, căldura. Noi, ca medici, ar trebui chiar să ne aplecăm asupra problemei și să fie mai mult decât o abodare superficială a acesteia.”

Care sunt cele mai mari provocări ale dumneavoastră, că medic?

„Fiecare medic e și el un om și, ca orice om, are și el probleme lui: are dureri fizice, are rate de plătit, s-a enervat în trafic ș.a.m.d. Cea mai mare provocare este să le lași la ușa cabinetului și în momentul în care intri acolo, dacă se poate, să închizi și telefonul mobil și să te canalizezi strict pe ceea ce ai de făcut, mai ales în domeniul acesta unde este nevoie să pui un diagnostic. Cred că e foarte important să fii atent la ceea ce faci și să lași aceste probleme la ușa cabinetului”.

Care sunt pasiunile dumneavoastră, pe lângă medicină?

„Am mai multe hobby-uri, principalul hobby îl reprezintă mașinile. De asemenea, cânt la chitară, am cântat și la violoncel. Îmi plac călătoriile foarte mult și, chiar dacă nu plec, îmi place să-mi fac planuri de călătorii. Și mai am un hobby, câinele meu, un labrador, care mă așteaptă acasă întotdeauna și mă ia de nou, iar în momentul în care intru pe ușă, știu că trebuie să ies afară cu el ca să-l plimb. Mie îmi prinde bine pentru că am tendința la sedentarism. În această specializare stai mult pe scaun.”

Aveți un motto ?

„Am anumite principii, aș spune că în primul rând, mă ghidez după principiul că trebuie să tratez omul așa cum mi-ar plăcea mie să fiu tratat. Acesta ar fi unul din ele.

În al doilea rând, consider că eu trebuie să ajung acasă și să știu că am făcut tot ceea ce depindea de mine. Dacă a ieșit sau nu cum trebuie, la un moment dat, nu mai ține de mine, dar eu trebuie să știu că, în ceea ce mă privește, am făcut tot ce am putut.

Cred că medicina nu este o profesia ca oricare alta, măcar pentru faptul că, poate, este singura care se ocupă de viața și de sănătatea omului.”

