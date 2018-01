Meteo. Cât mai durează vremea de primăvară

Vremea se va încălzi semnificativ în această săptămână, astfel încât maximele termice vor atinge şi valori de 13 grade Celsius, însă după data de 1 februarie, dar şi între 6 şi 9 februarie, în cea mai mare parte a zonelor ţării vor reveni precipitaţiile atât mixte, cât şi sub formă de ninsoare (la munte), pe fondul unui regim termic mai rece, apropiat de media perioadei din calendar, relevă prognoza meteo pentru perioada 29 ianuarie - 11 februarie, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

FOTO: Shutterstock

În Banat, în prima săptămână de prognoză, vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit pentru această perioadă a anului. Media regională a temperaturilor maxime va fi de 4 - 11 grade şi de -2 până la 3 grade a celor minime. În a doua parte a intervalului de prognoză, temperatura aerului va marca o scădere, astfel încât regimul termic se va apropia de cel climatologic specific perioadei. Media regională a maximelor termice va fi de 4 - 7 grade, iar cea a minimelor nocturne între -4 şi -1 grad, valorile mai scăzute urmând a se înregistra spre sfârşitul intervalului. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi mai ridicată începând cu data de 1 februarie, iar în perioadele 1 - 4 şi 6 - 9 februarie se pot înregistra cantităţi de precipitaţii mai însemnate, potrivit Agerpres.



În Crişana, pe parcursul primei săptămâni, vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit pentru această perioadă din an. În medie, la nivelul întregii regiuni, se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse între 4 şi 10 grade, iar minimele vor oscila între -3 şi 3 grade. În a doua parte a intervalului de prognoză, o scădere de temperatură va conduce la un regim termic apropiat de cel specific climatologic acestei perioade. Astfel, în medie, vor fi maxime termice cuprinse între 3 şi 7 grade şi minime între -5 şi -1 grad, cu cele mai coborâte valori spre sfârşitul intervalului. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi în creştere după data de 1 februarie. Acestea se vor semnala pe arii mai extinse şi vor fi, posibil, însemnate cantitativ în zilele de 1 şi 2 februarie, precum şi în perioada 6 - 9 februarie.



În Transilvania, în prima săptămână de prognoză, vremea va fi mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă, iar mediile regionale ale temperaturilor maxime se vor încadra între 2 şi 8 grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între -5 şi -1 grad. Ulterior, vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că regimul termic va fi caracterizat de valori comparabile cu mediile climatologice specifice perioadei, respectiv maxime diurne de la un grad la 5 grade, respectiv minime de la -8 la -5 grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi mai ridicată în perioada 1 - 4 februarie, când acestea pot fi moderate cantitativ, dar şi după data de 6 februarie.



În Maramureş, în prima săptămână de prognoză, vremea va fi caldă. În medie regională, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 şi 8 grade, iar cele minime între -4 şi -2 grade. În cea de-a doua săptămână, temperatura aerului va scădea, astfel încât regimul termic se va apropia de cel climatologic specific perioadei, iar media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între două şi 5 grade şi cea a minimelor între -7 şi -4 grade. Temporar se vor semnala precipitaţii pe tot parcursul intervalului de prognoză, dar cu o probabilitate mai mare ca acestea să se înregistreze pe spaţii extinse şi să fie mai însemnate cantitativ în perioada 1 - 4 februarie şi, posibil, între 6 şi 9 februarie.



În Moldova, pe parcursul primei săptămâni de prognoză, vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit. Mediile regionale ale temperaturilor maxime vor fi cuprinse între 4 şi 9 grade şi între -3 şi două grade a minimelor nocturne. În cea de-a doua săptămână, valorile termice vor scădea uşor şi treptat, apropiindu-se de cele climatologic specifice perioadei spre sfârşitul intervalului de prognoză. În medie, maximele se vor încadra între zero şi 4 grade, iar minimele între -6 şi -4 grade. Temporar, vor fi precipitaţii, în general slabe cantitativ, după data de 2 februarie, cu o probabilitate mai ridicată ca acestea să se semnaleze pe spaţii mai extinse în zilele de 2 - 3 februarie şi în perioada 6 - 10 februarie.



În Dobrogea, pe parcursul primei săptămâni de prognoză, vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit pentru această perioada. În medie regională, se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse între 6 şi 12 grade şi minime ce vor varia între -1 şi 3 grade. În cea de-a doua săptămână, temperatura aerului va marca o scădere, iar regimul termic va deveni apropiat de cel normal pentru această perioadă, cu maxime, în medie, cuprinse între două şi 7 grade, respectiv minime între -3 şi un grad. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi mai ridicată în intervalele 2 - 4 februarie şi 6 - 11 februarie.



În Muntenia, pe parcursul primei săptămâni de prognoză, vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit pentru această perioadă a anului. Mediile regionale ale maximelor termice se vor încadra între 6 şi 13 grade, iar ale celor minime între -4 şi un grad Celsius. Ulterior, regimul termic va deveni apropiat de cel climatologic specific perioadei şi va fi caracterizat, în medie, de maxime cuprinse între 3 şi 7 grade şi minime între -5 şi -2 grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi mai ridicată în intervalele 2 - 4 februarie şi 6 - 11 februarie.



În Oltenia, în primele două zile de prognoză, vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată, cu o medie a temperaturilor maxime de 12 - 13 grade. Până spre mijlocul celei de-a doua săptămâni, regimul termic se va menţine peste cel specific acestei perioade, deşi tendinţa generală a valorilor termice diurne va fi în scădere până la o medie a maximelor, pe întreaga regiune, de 6 grade. Între 8 şi 11 februarie procesul de răcire va continua spre valori specifice perioadei, media regională a maximelor diurne urmând a fi de 2 - 3 grade. Regimul termic nocturn nu va avea fluctuaţii semnificative pe tot parcursul intervalului de prognoză, astfel că se vor înregistra, în medie regională, temperaturi minime cuprinse între -4 şi zero grade. De asemenea, vor fi precipitaţii, în general slabe cantitativ, aproape în fiecare zi, începând cu data de 1 februarie.



La munte, valorile termice nocturne vor fi negative pe întreg intervalul de prognoză, iar cele diurne uşor pozitive doar în zilele de 29 ianuarie şi 1 februarie, în general sub limita de îngheţ, în restul timpului. În medie, în prima săptămână, temperaturile maxime se vor încadra între -4 şi două grade, iar cele minime între -9 şi -2 grade, iar pe parcursul celei de-a doua săptămâni vor fi maxime între -4 şi zero grade şi minime între -10 şi -6 grade. Temporar, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a intervalului, cu o probabilitate mai mare de apariţie a acestora în perioadele 1 - 4 şi 6 - 10 februarie.