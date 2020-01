Prognoza ANM pentru 20 ianuarie - 3 februarie. Cum va fi vremea în următoarele săptămâni

Vremea se va încălzi în următoarele zile în majoritatea regiunilor ţării, însă începând de săptămâna viitoare temperaturile de peste zi vor scădea la jumătate, iar probabilitatea a apariţie a precipitaţiilor va creşte în special după 25 ianuarie, potrivit prognozei Administraţiei Naţionale de Meteorologie, valabilă pentru intervalul 20 ianuarie - 3 februarie.



În zona Banatului, intervalul de prognoză va debuta cu un regim termic caracterizat de valori apropiate de cele climatologic specifice perioadei, iar media maximelor va fi de 2 - 3 grade. Din 22 ianuarie şi până în jurul datei de 29 ianuarie, temperaturile maxime vor fi în general în creştere, în medie spre aproximativ 8 - 10 grade, apoi se va răci treptat, astfel că la finalul intervalului de prognoză media maximelor termice va atinge 4 - 6 grade. Temperaturile nocturne vor fi preponderent negative în prima săptămână şi la finalul celei de-a doua şi se vor situa în medie între -6 şi -1 grad. În restul intervalului vor fi uşor pozitive. Probabilitatea de precipitaţii va fi redusă până în data de 25 ianuarie, apoi va creşte.



Pentru zona Crişanei, primele zile de prognoză vor fi caracterizate de valori maxime ale temperaturii aerului apropiate de cele climatologic specifice perioadei, media regională fiind de 2 - 4 grade. După data de 22 ianuarie se estimează o creştere a acestora spre valori medii în general între 9 şi 11 grade, în 28 şi 29 ianuarie. În ultimele zile ale lunii ianuarie şi în primele din luna februarie tendinţa vremii va fi de răcire treptată, spre medii de 4 - 6 grade. Temperaturile minime vor fi negative în prima săptămână şi la finalul celei de-a doua, media lor urmând a se situa în general între -7 şi -2 grade. În restul intervalului acestea vor fi uşor pozitive, iar probabilitatea de precipitaţii va fi redusă până în data de 25 ianuarie, după care va creşte.



În Transilvania, în primele zile de prognoză, valorile maxime de temperatură vor fi normale pentru această perioadă, iar media lor se va apropia de pragul de îngheţ. În intervalul 22 - 25 ianuarie se va încălzi treptat, spre medii regionale ale maximelor între 6 şi 10 grade, apoi, până în 30 ianuarie nu vor mai fi variaţii semnificative de temperatură. După această dată vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că, în data de 2 februarie, media maximelor termice va ajunge să se situeze în jurul valorii de 3 grade. Temperaturile minime vor fi negative în tot intervalul şi se vor situa în medie între -9 şi -3 grade, cu excepţia dimineţii de 25 ianuarie, când media acestora va coborî sub -10 grade. Trecător, vor fi posibile precipitaţii, în general slabe cantitativ, în jurul datei de 22 ianuarie şi începând cu data de 25 ianuarie.



În Maramureş, în primele trei zile de prognoză, media temperaturilor maxime se va menţine apropiată de pragul de îngheţ, după care se va încălzi treptat, până în data de 25 ianuarie, când aceasta va atinge 7 - 8 grade. În intervalul 25 - 29 ianuarie, maximele termice nu vor avea variaţii importante, iar ulterior vor fi în scădere, până la o medie ce se va situa între 2 şi 4 grade, în ultimele zile din interval. Media temperaturilor minime se va încadra în general între -7 grade, în 25 ianuarie dimineaţa, şi între zero şi un grad Celsius, în perioada 28 - 31 ianuarie. Vor fi posibile precipitaţii slabe, trecătoare, în jurul datei de 22 ianuarie şi începând cu data de 25 ianuarie.



În Moldova, în intervalul 20 - 25 ianuarie, media temperaturilor maxime va avea variaţii în general între 2 şi 9 grade, iar a minimelor între -5 grade şi -1 grad. Ulterior, până spre sfârşitul lunii ianuarie, valorile maxime de temperatură vor fi în medie de 9 - 11 grade, în timp ce media minimelor va fi între -1 şi două grade, apoi se va răci treptat, astfel încât la finalul perioadei de prognoză media maximelor se va apropia de 3 grade, iar a minimelor de la -2 la -4 grade. Doar trecător şi pe suprafeţe mici vor fi posibile precipitaţii slabe, mai ales după data de 29 ianuarie.



Pentru regiunea Dobrogei, până spre sfârşitul lunii ianuarie, în general, temperaturile vor fi în creştere. Media maximelor va ajunge la 10 - 12 grade, iar a minimelor la 3 - 5 grade. Din 31 ianuarie, vremea va intra într-un proces de răcire treptată, iar în jurul datei de 2 februarie maximele vor atinge în medie 5 - 7 grade, în timp ce minimele vor oscila între un grad şi trei grade Celsius. Probabilitatea de precipitaţii va fi mai ridicată după data de 29 ianuarie.



În Muntenia, între 20 şi 26 ianuarie, media temperaturilor maxime va avea variaţii între 4 şi 11 grade, iar a minimelor între -5 şi -2 grade. În următoarele 4...5 zile acestea nu se vor modifica semnificativ, dar în primele zile ale lunii februarie tendinţa va fi de scădere, astfel încât, la finalul intervalului de prognoză, maximele vor ajunge să se situeze în medie între 5 şi 8 grade, iar media minimelor va coborî uşor sub pragul de îngheţ. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi mai ridicată după data de 28 februarie.



În Oltenia, între 20 şi 25 ianuarie, media temperaturilor maxime va avea variaţii între 4 şi 10 grade, iar a minimelor între -6 şi -3 grade. În următoarele 5 - 6 zile acestea nu se vor modifica semnificativ, dar în primele zile ale lunii februarie tendinţa va fi de scădere, astfel încât, la finalul intervalului de prognoză, maximele vor ajunge să se situeze în medie între 5 şi 7 grade, iar media minimelor va coborî uşor sub pragul de îngheţ. Probabilitatea de precipitaţiilor va fi redusă în prima săptămână, dar va creşte în cea de-a doua.



La munte, perioada cu cele mai ridicate temperaturi va fi între 25 şi 30 ianuarie, când media maximelor se va situa între 3 şi 5 grade, iar a minimelor între -5 şi -2 grade. În restul intervalului vor fi maxime a căror medie regională va avea valori între -6 şi un grad, iar media minimelor va fi între -12 şi -6 grade. Trecător, vor fi precipitaţii în general slabe cantitativ, pe suprafeţe mici în prima săptămână şi local în următoarea.





