România a avut cea mai fierbinte vară din istorie. Luna august 2024, cea mai caldă din 1901 încoace

Luna august 2024 a fost extrem de caldă, cu un număr mare de zile și nopți tropicale, precum și de zile caniculare, pe parcursul celor două valuri de căldură, arată o caracterizare climatologică publicată de ANM. Temperatura medie lunară a aerului pe țară din august 2024 a avut valoarea de 24,5 °C, media pe țară fiind cu 2,9 °C mai mare față de mediana intervalului de referință standard (1991 - 2020).

Temperatura medie a lunii august 2024 a avut valori cuprinse între 9,2 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 27,4 °C, la Alexandria. Cele mai mari valori, peste 26 °C, s-au înregistrat în jumătatea sudică a Olteniei, pe areale extinse din Muntenia, în sudul, vestul și nord-vestul Banatului, în centrul și sud-vestul Crișanei și în sudul Moldovei, se precizează în raportul ANM.

Valorile medii pe țară au depășit frecvent 22 °C în ultimele trei decenii, iar tendința de evoluție în intervalul analizat este crescătoare.

Temperatura medie lunară a aerului în București din luna august 2024 a avut valoarea de 27,0 °C (București-Filaret). Astfel, august 2024 a fost cea mai caldă lună înregistrată în București din 1901 până în prezent, media de la Filaret fiind cu 2,9 °C mai mare față de mediana intervalului de referință standard (1991 - 2020) (figurile 4 și 5).

Cele mai calde luni august la București s-au înregistrat în ultimii trei ani

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna august 2024 față de mediana intervalului de referință standard (1991 - 2020) a fost pozitivă și a depășit 2,0 °C la majoritatea stațiilor meteorologice din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie. La 41 de stații meteorologice, majoritatea situate în Moldova, Banat, Crișana, Oltenia și Muntenia, abaterea a avut valori peste 3 °C. Valoarea maximă, 4,3 °C, s-a înregistrat la stația meteorologică Oravița (jud. Caraș-Severin).

Regimul termic a fost extrem de cald în aproape toată țara. Acesta a fost cald sau foarte cald doar în zona de litoral, pe areale din Delta Dunării și local, în Transilvania și Maramureș.

Temperatura maximă lunară din august 2024, înregistrată la stațiile meteorologice din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie, a fost de 41,1 °C, la Zimnicea (jud. Teleorman), în ziua de 14 august.

A fost depășită temperatura maximă absolută lunară

Temperatura minimă lunară, 2,2 °C, s-a înregistrat la stația meteorologică Vf. Omu, în ziua de 6 august.

Vara anului 2024 a fost cea mai caldă vară din România, din intervalul 1901-2024, având o temperatură medie pe țară de 24,2 °C. Astfel, a fost depășit recordul anterior, respectiv vara anului 2012, când temperatura medie sezonieră pe țară a avut valoarea de 23,5 °C. În ultimele două decenii, temperatura medie pe țară în anotimpul de vară a depășit frecvent 22,0 °C, iar tendința generală de evoluție a temperaturii în acest anotimp este crescătoare.

Recordul de temperatură înregistrat în această vară în România este rezultatul direct al valorilor extreme înregistrate în toate cele trei luni, care au ocupat pozițiile 1 sau 2 în ierarhia celor mai calde perioade ale acestor luni, în intervalul 1901-2024.

Și la București, cea mai caldă vară (1901 – 2024) s-a înregistrat în acest an, temperatura medie sezonieră având valoarea de 27,0 °C, cu 1,6 °C mai mult față de temperatura înregistrată în anul 2012. În topul anilor cu cele mai calde veri din București se mai regăsesc și 1946, 2003, 2007, 2022 și 2023, ani în care temperatura medie sezonieră a depășit 24,0 °C.

Luna august 2024 a fost extrem de caldă, iar o caracteristică importantă a acestei luni a fost numărul mare de zile și nopți tropicale, precum și de zile caniculare, pe parcursul celor două valuri de căldură ce s-au manifestat pe teritoriul țării.

Zile tropicale

Zile tropicale (temperatura maximă ≥ 30 °C ) s-au înregistrat pe tot teritoriul țării, cu excepția zonei montane.

Cele mai multe zile tropicale (peste 25) s-au înregistrat în cea mai mare parte a Olteniei și a Banatului, în vestul, centrul și sudul Munteniei, în vestul Crișanei și local, în estul și sud-estul Moldovei și în nord-vestul Dobrogei.

În august 2024 s-a înregistrat un număr maxim de zile tropicale de 31 de zile, afectând peste 60% din totalul suprafeței țării.

Astfel, august 2024 se poziționează pe primul loc în topul lunilor cu cele mai multe zile tropicale, alături de lunile august ale anilor 1992, 2003, 2008, 2018 și 2022. Totuși, în anii 2012 și 2017, deși numărul maxim de zile tropicale a fost mai mic (28, respectiv 26 zile), suprafața afectată a depășit 80% din teritoriul României și temperaturile maxime înregistrate au avut valori mai mari decât în acest an.

Numărul de zile caniculare (temperatura maximă ≥ 35 °C) a fost unul foarte ridicat, iar în extremitatea sud-vestică a țării a depășit 20 de zile.

În august 2024 numărul maxim lunar de zile caniculare a fost de 21 de zile, iar suprafața afectată în această lună de prezența zilelor caniculare a depășit 50% din teritoriul țării. Și în anul 2007 s-au înregistrat 21 de zile, dar suprafața afectată a depășit 70%. În anul 2012 au fost înregistrate cele mai multe zile caniculare (23 zile). În perioada 1981 - 2024, anii în care s-a înregistrat un număr mare de zile caniculare în august (12 - 20 zile) sunt 1987, 1988, 2000, 2015, 2017, 2021, 2022 și 2023.

Nopți tropicale

Nopți tropicale (temperatura minimă ≥ 20 °C) s-au înregistrat între 20 - 25, pe litoral și în Delta Dunării, ca efect al regimului termic moderat al mării (inerție termică ridicată a apei), scăzând treptat odată cu distanța față de mare și ajungând la 11 - 20 de nopți în centrul Dobrogei. Local, s-a înregistrat un număr ridicat de nopți tropicale (16 – 20) și în extremitatea sud-vestică a țării, în centrul Crișanei și izolat, în Câmpia Română și în sudul extrem al Moldovei.

Ca urmare a influenței insulei de căldură urbană, în arealele urbane dens populate (ex. București) se înregistrează un număr ridicat de nopți tropicale. Aici, pe parcursul nopții, căldura acumulată în timpul zilei este degajată sub formă de radiație de undă lungă (temperatură radiantă) de către suprafețele încălzite pe durata zilelor toride. Clădirile, drumurile și alte structuri eliberează căldură aerului pe tot parcursul nopții și, prin urmare, reduc răcirea nocturnă a aerului, astfel încât diferența maximă de temperatură dintre oraș și împrejurimi are loc în timpul nopții.

În august 2024 numărul maxim lunar de nopți tropicale a fost de 27 de nopți, iar suprafața afectată în această lună de prezența nopților tropicale a depășit 40% din teritoriul țării, la fel ca în august 2010. Anii în care s-a înregistrat un număr maxim de nopți tropicale ridicat (24 - 26 zile) sunt 1992, 2001, 2018, 2022 și 2023. Totuși, suprafața afectată a fost mai redusă (10 - 15%) în acești ani, cu excepția anului 2023, când a depășit 40% din suprafața totală a țării.

Valuri de căldură

În august 2024 au fost înregistrate două valuri de căldură. Primul a fost de scurtă durată, în primele 3 zile ale lunii, fiind o continuare a valului de căldură început în luna precedentă. Cel de-al doilea val de căldură a avut o durată maximă de 17 zile, afectând peste 80% din suprafața totală a țării, fiind cel mai lung val de căldură înregistrat în august (1981 – 2024) și având o temperatură maximă a aerului de 41,0 °C.

Astfel, august 2024 se remarcă printr-o durată prelungită a valului de căldură și o extindere semnificativă a suprafeței afectate, însă nu și prin valorile cele mai mari ale temperaturii maxime a aerului. Valul de căldură în care s-au înregistrat cele mai mari temperaturi maxime s-a produs în august 2012, având durata de 15 zile și temperatura maximă pe durata valului de 43,4 °C. Anii în care au fost înregistrate valuri de căldură cu durata de 10 - 15 zile sunt 2001, 2002, 2012, 2021, 2022 și 2023. Astfel, se poate observa o creștere a intensității și frecvenței valurilor de căldură în ultimii ani, mai ales după anul 2000.

Precipitații

Cantitatea totală de precipitații din luna august 2024 a avut valori sub 40 mm în cea mai mare parte a țării. Valori între 41 – 75 mm, s-au înregistrat pe areale extinse din Moldova, Transilvania și Dobrogea, în estul Maramureșului, în Delta Dunării și în unele zone montane. Local, în zona montană, cantitatea lunară de precipitații a avut valori între 76 – 100 mm.

Pe litoral s-au înregistrat cantități lunare ce au depășit 100 mm și izolat, 300 mm. Pe areale extinse din Câmpia Română și din Câmpia de Vest, cantitățile lunare de precipitații au avut în general valori sub 10 mm. Cea mai mare valoare, respectiv 343,6 mm, s-a înregistrat la stația meteo Mangalia (jud. Constanța). Cea mai mare valoare a cantității maxime de precipitații înregistrată în 24 de ore a fost de 234,7 mm și s-a înregistrat tot la stația meteo Mangalia. Astfel, a fost depășită cantitatea maximă absolută pe țară înregistrată în 24 de ore, respectiv 224,0 mm (Drobeta-Turnu Severin, 12 iulie 1999).

În luna august 2024 a fost depășită cantitatea lunară de precipitații, maximă absolută și cantitatea maximă absolută de precipitații căzută în 24 de ore, la stația meteorologică Mangalia.

La sfârșitul lunii august 2024, pe litoralul sudic, s-a produs un eveniment pluviometric deosebit, rezultat în urma dezvoltării unui ciclon extratropical în vestul bazinului Mării Negre, favorizată de temperaturile ridicate înregistrate la suprafața apei și de izolarea unui nucleu de aer rece în altitudine. Astfel, la Mangalia, din totalul lunar de precipitații (343,6 mm), în numai două zile, respectiv în 30 - 31 august, s-au înregistrat 318,9 mm (circa 93% din totalul lunar). Trebuie menționat că la Mangalia, cantitatea lunară de precipitații, medie multianuală (1991 – 2020), este de numai 31,6 mm, iar cantitatea lunară maximă absolută înregistrată anterior acestui an a fost de 159,1 mm, în anul 1947.

Fenomene extreme

Deși în general august este cea mai stabilă lună de vară, în această perioadă a anului încă se produc fenomene extreme tipice perioadei convective (furtuni, ploi torențiale și căderi de grindină).

August 2024 a fost o lună cu manifestări severe ale vremii, pe fondul instabilității atmosferice accentuate. Astfel, pe parcursul lunii s-au înregistrat căderi de grindină, preponderent în Muntenia, Oltenia și Transilvania.

Au fost identificate 21 de localități în care a fost raportată prezența grindinei, datele fiind preluate din surse multiple și validate ulterior. Cele mai multe cazuri de grindină au fost raportate în județul Călărași.

Cel mai mare diametru maxim al greloanelor de grindină a fost de 4,0 cm și a fost raportat în județul Călărași, localitatea Luica (Comuna Luica). Grindină de mari dimensiuni, de 3,0 – 3,5 cm, a fost înregistrată și în județul Alba, în localitățile Ampoița și Meteș (Comuna Meteș).

