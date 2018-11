VIDEO. Prima ninsoare în București. Meteorologii anunţă precipitaţii până la orele amiezii

300 de utilaje de deszăpezire şi zeci de angajaţi ai firmelor de salubritate, înarmaţi cu lopeţi, au fost mobilizaţi, azi noapte, în Bucureşti. Au avut misiunea să cureţe străzile oraşului de prima zăpadă a iernii. Nici angajaţii ISU Bucureşti Ilfov nu au avut o noapte prea liniştită. Au intervenit pentru a ridica cei 28 de copaci doborâţi de vânt. În incidente au fost avariate 19 maşini.

Peste 300 de utilaje de deszăpezire au fost trimise în puncte fixe ale capitalei, de unde putea interveni în fiecare sector. Ninsoarea a început cu câţiva fulgi, în jurul orei 21, şi s-a intensificat spre miezul nopţii.

Şoferii s-au trezit cu o surpriză în această dimineaţă. În doar două ore de ninsori, s-a acumulat un strat de peste 5 centimetri de zăpadă.

În mai multe zone a fost aplicat material antiderapant, pentru a preveni posibile accidente. Au fost trimişi pe străzi şi angajaţii firmelor de salubritate, cu lopeţi.

Femeie de la salubritate: Asta e, până la Crăciun ne săturăm.

Femeia de la salubritate: Vai de mama noastră! E greu, da' ce să facem, asta e. Suntem echipaţi ca de iarnă.

Șofer: Puţin cam timpurie pentru noiembrie în România, dar o ducem şI pe asta. Am venit de la Ploieşti şi am mers chiar decent, chiar 50-70 la oră. Erau multe utilaje, era ok.

-Aţi reuşit să schimbaţi roţile?

-Asta da, adică Le-am ţInut de sezonul trecut de iarnă Ca să Fie treaba treabă.

-Cum vi se pare ninsoarea?

Șofer: E foarte plăcut, chiar relaxantă priveliştea.

-Nu e mai greu să mergeţi pe floşcăiala asta?

-Ba da. Şi cu maşina şi chiar şi pe jos e dificil.

Șoferiţă: Nu m-am pregătit dar se circulă ok. Erau maşinile de mai devreme. Le-am văzut de pe la 8 pe stradă.

Frigul şi zăpada înseamnă venituri în plus pentru companiile de taxi.

-Aţi avut mai multe comenzi pe ninsoare?

Taximetrist: Bineînţeles. Cu ce să meargă lumea? Ei îşi iau umbrela, maşina e pe post de umbrelă.

La 6 dimineaţa, ninsoarea s-a transformat într-o ploaie abundentă. Drumurile s-au umplut de bălţi, iar trotuarele pe care se depusese zăpadă au devenit alunecoase.

Femeie: Nimeni nu face nimic, sunt udă până la genunchi. În loc să scoată să dea apa asta, să rezolve cu canalizarea asta, stau în casă.

Din cauza frigului şi ploii, aşteptarea la staţiile de tramvai şi autobuze a devenit un test de rezistenţă.

-Ce facem ? Uite ce mocirlă E aici. Vin tocmai de la Buftea ca să ajung. E mai curat la noi la Buftea decât în oraş, în Bucureşti.

-Fac două ore. Plec la 5 şi ajung la 7 la serviciu.

-De aseară au fost anunţaţi de câteva zile, de câteva zile că vine vremea nasoală. Ei nu au nicio treabă. Nu am văzut vreun autobuz pe stradă, să vină Ceva ca să cureţe.

-Cum rezistaţi în frigul acesta?

-Cam greu. Ne-a luat dintr-o dată şi vânt, şi ploaie şi ninsoare, vai de noi.

-Ne-am aşteptat, că au mai fost ani în care a nins din octombrie, d-apăi din noiembrie. Dar măcar nu fac nimic. Nu vedeţi ce apăraie e pe stradă?

-De cât timp sunteţi în staţie?

-De 10 minute.

-Nu aţi îngheţat de frig?

-Încă nu că m-am protejat.

-E timpul ei. Ce să îi facem. Nu e o surpriză.

Meteorologii anunţă precipitaţii în Bucureşti până la orele amiezii.

