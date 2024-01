Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, invitat duminică la „Săptămâna Primarilor” de la Digi24, a declarat, în cadrul emisiunii „Briefing”, că problema traficului din București, legată de problema parcărilor, este generată de locuitorii care cumpără uneori și folosesc mai multe mașini dar și de cei care vin din alte zone ale țării. Ciucu a dat exemplul Sectorului 6, unde există cel puțin 230.000 de mașini și 50.0000 de locuri de parcare, dintre care 8.000 făcute în mandatul său. El a explicat că singura soluție pentru un oraș dens populat precum este Capitala este comportamentul de mobilitate și alegerea transportului în comun.

Primarul Sectorului 6 spune că „în tot Bucureștiul” există familii care au mai multe mașini personale. „Am date de la DGIPL și am cel puțin undeva la 1.000 de apartamente care au 4 mașini. Aici probabil că sunt și firme, nu știm ce e acolo”, a mai spus acesta.

Ciucu spune că primăria pe care o conduce a făcut parcări.

„Am făcut 8.000 de parcări. Am luat Sectorul 6 cu 43.000 de parcări și avem undeva la 50.000 de parcări pe care le-am făcut pe maidane și pe locuri în care nu existau parcări, deci parcări noi. O să le arăt pe hartă unde sunt.

Dar avem acum 50.000 de locuri de parcare rezidențiale și undeva la 180.000 de mașini înregistrate în Sectorul 6 și undeva la 50.000 de mașini, poate chiar mai mult, care vin din Teleorman, Giurgiu, Olt, Dolj, tot ce este pe partea de sud-vest a orașului.

Deci ajungem undeva la 230.000 de mașini minimum și 50.000 de locuri de parcare. În mediul dens aceasta o să rămână întotdeauna o problemă. Nu poți să faci locuri de parcare decât dacă găsești, cum am găsit noi, terenuri care nu erau amenajate sau dacă faci pe verticală. Dar și aici e foarte greu de găsit terenuri, pentru că pe sub oraș sunt foarte multe conducte, Termoenergetica, Apa Nova, nu ai efectiv unde. Am căutat fel și fel de soluții.

Dacă ai face exproprieri și dacă ai face parcări pe verticală supraetajate sau subetajate, costul unei parcări este imens, undeva la 25.000 de euro sau mai mult, bani pe care nu ai cum să-i recuperezi.

Problema este alta, comportamentul de mobilitate. Mergem prea mult cu mașina personală, sunt foarte multe mașini de firmă și folosim foarte puțin metroul și transportul în comun.

Eu mă simt bine cu transportul public, n-am nicio problemă să merg. Dacă eu pot să merg și sunt primar, oricine poate să meargă. Traficul suntem noi. Dacă mai mulți dintre noi ne schimbăm comportamentul de mobilitate...

Oricine își poate lua un hârb cu 500 de euro sau cu 1000 de euro și să-l parcheze unde vrea, când vrea, în orice condiții, pe trotuare ș.a.m.d, parcare gratis la bordură. Soluția este în primul rând investiția în transportul în comun, doi – investiția în benzi dedicate transportului în comun și să nu se mai parcheze în centru, cel puțin pe trotuare. Aceste costuri care nu sunt plătite de cei care folosesc auto individual sunt decontate în sănătatea noastră, a copiilor și halul în care arată orașul. Nu mai vezi orașul de mașini. Guvernul nu are nicio politică aici, nu de ieri, de azi, dintotdeauna, se aduc mașini foarte ieftine din afară și «Băi, Ciucule, fă-mi loc de parcare». Da, putem face locuri de parcare, luăm din spațiul verde. Vrem să înlocuim grădinile de bloc cu locuri de parcare, asta vrem? Ca vara să nu mai putem respira în oraș?

Oricâte locuri de parcare ai face, la numărul ăsta foarte mare de mașini, în mediul urban dens unde ai blocuri de 10 etaje lângă blocuri de 10 etaje, soluția nu este decât schimbarea comportamentului de mobilitate”, a mai afirmat edilul.

